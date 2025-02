Nominowany do Oscara reżyser ekranizuje Stanisława Lema!

Pilot Pirx sprawdzi, kto jest człowiekiem, a kto androidem

Zwiastun serialu "Nowa konstelacja"

jest rozwijany już od pewnego czasu. Jako pierwszy z projektem związał się znany pisarz science-fiction. Został on zaangażowany jako scenarzysta.Teraz dołączają do niego reżyser Oliver Hirschbiegel oraz scenarzysta. Panowie są właśnie świeżo po współpracy przy serialu Apple'aNowy film ma powstać w języku angielskim. Punktem wyjścia dlajest. W nim to komandor Pirx otrzymuje specjalne zadanie: ma wypróbować załogę, złożoną częściowo z ludzi, częściowo ze znakomicie ich imitujących androidów. W czasie lotu jeden z robotów próbuje sprawić, aby w obliczu zagrożenia katastrofą Pirx wydał błędne polecenia, przez które zginą wszyscy ludzie z załogi. Android zakłada, że dzięki temu androidy zamiast ludzi zaczną pełnić coraz więcej odpowiedzialnych i newralgicznych funkcji, co w przyszłości da im panowanie nad światem.Opowiadanie Lema zostało już zekranizowane.był polsko-radziecką produkcją z 1978 roku. Wyreżyserował ją Marek Piestrak , a w głównej roli wystąpił Siergiej Diesnicki