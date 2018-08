Oscary 2019: Szwajcaria stawia na dokument o uchodźcach

3 2 1



Szwajcaria ogłosiła, jaki film reprezentować będzie kraj w walce o Oscara nieanglojęzycznego. Wybór padł naJest to dokument poruszający temat uchodźców. Miał swoją premierę na tegorocznym Berlinale , gdzie zdobył nagrodę Amnesty Internationa. Imhoof jest prawdziwym weteranem oscarowego wyścigu.to czwarty jego film wystawiony przez Szwajcarię. Raz - z filmem- zdołał nawet wywalczyć nominację. Szwajcaria ma na swoim koncie dwa Oscary: w 1985 roku zai w 1991 roku zaKraje mają czas do 1 października, by zgłosić swoich kandydatów do Oscara w kategorii najlepszy film nieanglojęzyczny. Do tej pory uczyniły to:Białoruś:Rumunia:Szwajcaria: