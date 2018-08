Oscary 2019: Zdobywca statuetki znów walczy dla Niemiec

Niemcy ogłosili, że o Oscara w kategorii najlepszy film nieanglojęzyczny powalczyObraz będzie miał dopiero swoją premierę. Walczy bowiem o Złotego Lwa w Wenecji . Za kamerą stanął Florian Henckel von Donnersmarck , który Niemcom dał już Oscara, w 2007 roku zaZ kolei Palestynę reprezentować będzie. Dokument miał swoją premierę w Berlinie i był w Polsce prezentowany w ramach festiwalu Millennium Docs Against Gravity jest dopiero 11 filmem, który walczy o Oscara dla Palestyny. Kraj ten nie zdobył dotąd statuetki, ale dwukrotnie był nominowany.Państwa mają czas do 1 października, by zgłosić swoich kandydatów do Oscara w kategorii najlepszy film nieanglojęzyczny. Do tej pory uczyniły to:Belgia:Białoruś:Estonia:Japonia:Kolumbia:Litwa:Niemcy:Palestyna:Rumunia:Słowacja:Szwajcaria:Szwecja:Turcja:Ukraina:Wenezuela:Wielka Brytania: