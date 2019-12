Oscary 2020: 344 filmy walczą o statuetki

Getty Images © Carlo Allegri



Akademia Sztuki i Wiedzy Filmowej ogłosiła listę tytułów, które walczyć mogą o Oscary . Zawiera ona 344 filmy, również z platformy Netflix.Aby mieć szansę na Oscary w kategoriach innych niż krótkometrażowe, film musi mieć co najmniej 40 minut długości. Kwalifikują się wyłącznie te obrazy, które przez siedem kolejnych dni, przed 31 grudnia, wyświetlane są w co najmniej jednym kinie w hrabstwie Los Angeles. Pod uwagę są wyłącznie te produkcje, które wyświetlane są na taśmie filmowej 35mm lub 70mm oraz na zaaprobowanych przez Akademię formatach cyfrowych.Listę filmów walczących o Oscary znajdziecie TUTAJ Nominacje do Oscarów zostaną ogłoszone 13 stycznia. 92. gala wręczenia statuetek odbędzie się 9 lutego.