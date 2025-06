Ostatni dzień 22. MDAG online!

Instrukcja, jak oglądać filmy online:

Tylko do godziny 23:59 można jeszcze kliknąć odtwórz i obejrzeć filmy dokumentalne nagradzane na całym świecie! Wiele osób szykuje się na nocny maraton.Informacje praktyczne dotyczące końca festiwalu online:: zachęcamy do włączenia seansów pozostałych w karnecie filmów do 23:59 w poniedziałek, 3 czerwca. Wtedy rozpocznie się okres 8 godzin na ich zobaczenie.: zgodnie z zasadami kody pojedyncze są ważne przez 24 godziny od momentu zakupu (i następnie 8 godzin od momentu uruchomienia). Czas na ich zakup mija 2 czerwca o 23:59, więc będziecie mieli jeszcze 24 godziny (cały wtorek) na zobaczenie filmu!Pojedynczy e-bilet kosztuje 12 zł.E-karnet na 5 filmów kosztuje 50 zł (cena za obejrzenie jednego filmu to 10 zł).E-karnet na 10 filmów kosztuje 90 zł (cena za obejrzenie jednego filmu to 9 zł).E-karnet na 14 filmów kosztuje 111 zł (cena za obejrzenie jednego filmu to 7,92 zł).Po naciśnięciu odtwórz będziecie mieli 8 godzin na zapoznanie się z filmem, czyli dwie godziny więcej niż w roku poprzednim.