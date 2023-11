Oto, co przyniosą kanały FX i FX Comedy w listopadzie

LISTOPAD NA KANALE FX

LISTOPAD NA KANALE FX COMEDY

PREMIERA: PONIEDZIAŁEK 13 listopada O GODZINIE 20:10Kolejne premierowe odcinki od poniedziałku do piątku o 20:10Powtórki od poniedziałku do piątku o 7:05 oraz w nocy, w weekendy przed filmamiSezon drugi ponownie śledzi losy agentki specjalnej Jane Tennant i jej zespołu śledczego. Tym razem detektywom pracującym na malowniczych Hawajach przyjdzie zmierzyć się z przestępstwami, w które zaangażowany jest personel wojskowy i które zagrażają bezpieczeństwu nie tylko stanu Aloha, ale także całego państwa.PREMIERA: PONIEDZIAŁEK 13 listopada O GODZINIE 21:05Kolejne premierowe odcinki od poniedziałku do piątku o 21:05Niezrównana Queen Latifah po raz trzeci wciela się w rolę Robyn McCall – samotnej matki, która w tajemnicy przed najbliższymi wykorzystuje swoje umiejętności i pomaga organom ścigania. W przeszłości była agentką CIA, więc posiada odpowiednie kompetencje, z których korzysta wspólnie z byłym snajperem, hakerem i detektywem nowojorskiej policji. W trzecim sezonie granica między tajną pracą Robyn, a jej życiem prywatnym zatrze się jeszcze bardziej. Odkąd jej córka Delilah i ciocia Vi odkryły jej sekretną karierę, nic już nie jest takie samo. Tym razem to najbliżsi Robyn będą musieli połączyć siły, by uratować swoją ukochaną mamę i przyjaciółkę.PREMIERA: ŚRODA 15 listopada O GODZINIE 22:00Kolejne premierowe odcinki w środy o 22:00Od początku nowego sezonu, Morgane będzie musiała zmagać się z rozbitą (już po raz trzeci) rodziną, rozpadającym się domem i ojcem – Serge Alvaro, który na siłę próbuje wrócić do jej życia. Alvaro, tak jak Morgane, jest genialnym intrygantem i osobą z wysokim potencjałem intelektualnym, jednak jego postać zdecydowała się w pójść w złym kierunku. Czy powrót ojca pozwoli Morgane dowiedzieć się więcej o sobie?PREMIERA: CZWARTEK 16 listopada O GODZINIE 22:00Kolejne premierowe odcinki w czwartki o 22:00Serial na podstawie bestsellerowej serii autorstwa Karin Slaughter, opowiada historię agenta specjalnego z biura śledczego w stanie Georgia – Willa Trenta. Bohater jako dziecko został porzucony i całe dzieciństwo borykał się z przeciążonym systemem opieki społecznej. Te trudne doświadczenia sprawiły, że stał się zdeterminowanym mężczyzną, który nie chce dopuścić do tego, by inni byli porzucani, tak jak on. Dzięki temu Will ma najwyższy wskaźnik rozwiązywania spraw w swojej jednostce.PREMIERA (2 ODCINKI): PONIEDZIAŁEK 27 listopada OD GODZINY 22:00Kolejne premierowe odcinki w poniedziałki od 22:00Sam ( Rose McIver ) i Jay ( Utkarsh Ambudkar ) to młoda para, która dziedziczy stary, rozpadający się dom. Wbrew wszelkim przeciwnościom losu decydują, że odziedziczoną posiadłość przekształcą w uroczy pensjonat. Dom jest już jednak zamieszkany – przez duchy osób, które zmarły na jego terenie w różnych okresach. Tuż po oficjalnym otwarciu zaczynają pojawiać się pierwsi goście. Tymczasem obecne tam duchy nawiązują ze sobą rozmaite relacje.PREMIERA: ŚRODA 22 listopada O GODZINIE 17:25Kolejne odcinki od poniedziałku do piątku o 17:25Powtórki od poniedziałku do piątku o 16:30 i w weekendy od 7:50Ulubiony serialowy lekarz zawita na kanał FX w szóstym sezonie. Tytułowy Dr House po raz kolejny będzie zmagał się z niecodziennymi przypadkami medycznymi oraz problemami w życiu osobistym. Jak zwykle nie zabraknie potężnej dawki sarkazmu i czarnego humoru.Maraton filmowy z Jackiem Sparrowem obejmie także listopadowe niedziele. Kolejne dwie części przygód pod piracką banderolą będzie można śledzić odpowiednio 5 i 12 listopada. Na widzów czekają niezwykłe morskie opowieści, które niezmiennie kojarzą się z tą kultową serią.Niedziela 5 listopadaGodzina 20:00Niedziela 12 listopadaGodzina 20:00Zmiany dosięgną też FOX Comedy, który od 7 listopada zmieni się w FX Comedy. Tu również na widzów czekają nowe sezony ich ulubionych seriali. Będzie to niewiarygodnie zabawna produkcja " Co robimy w ukryciu ", która powróci w 4. sezonie wraz z kolejnymi wampirzymi perypetiami.PREMIERA (2 ODCINKI): PIĄTEK 24 listopada OD GODZINY 21:00Kolejne premierowe odcinki od wtorku do piątku od 21:00Niecodzienni współlokatorzy – Nandor, Laszlo, Nadja i Colin Robinson – powracają w czwartym sezonie swoich przygód. Wampiry ponownie pojawią się na Staten Island, by odkryć, że ich posiadłość jest na skraju zawalenia i wymaga pilnego remontu. Bez pieniędzy, ale za to z pomocą ludzkiego sługi Guillermo, bohaterowie nie z tego świata będą próbowali odnaleźć się we współczesnych czasach.