Oto następca Toma Hanksa w roli Roberta Langdona

Getty Images © Dominik Magdziak Photography



Wiemy już kto zagra serialowego Roberta Langdona, w którego na potrzeby kina wcielał się Tom Hanks . Angaż otrzymał znany zProjekt nosi tytułi pomyślany jest jako prequel filmowego cyklu. Co jednak ciekawe podstawę scenariusza ma stanowić, czyli trzeci tom cyklu Dana Browna W książce bohater na prośbę swego przyjaciela i mentora, Petera Solomona, ma wygłosić wykład na Kapitolu. Kiedy dociera na miejsce, okazuje się, że na wieczór nie zaplanowano żadnego odczytu, a po chwili na środku rotundy odkryte zostaje makabryczne znalezisko, niepokojąco naznaczone pięcioma tajemniczymi symbolami. Jego przesłanie jest dla Langdona oczywiste – to zaproszenie do dawno zaginionego świata skrywającego ezoteryczną mądrość. Kiedy okazuje się, że Peter Solomon, filantrop i prominentny członek loży masońskiej, został porwany, Langdon wie, że istnieje tylko jeden sposób, by ocalić przyjaciela: przyjąć tajemnicze zaproszenie i udać się tam, gdzie zaprowadzą go zaszyfrowane wskazówki. [źródło: ksiazki.wp.pl]Pierwotnie za serialmiał odpowiadać Daniel Cerone . Ostatecznie scenariusz przygotowują Dan Dworkin Jay Beattie (serial).