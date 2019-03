BIULETYN: Rośnie obsada prequela "Gry o tron"

Powiększa się obsada prequela. Angaż otrzymali: Marquis Rodriguez Dixie Egerickx . Szczegóły tego, kogo zagrają, nie zostały ujawnione. [za: Deadline]Ogłoszono nominacje do telewizyjnych nagród BAFTA . Wielkim faworytem jest, która zdobyła 14 nominacji. Tuż za nią znajduje sięz 12 nominacjami. [za: Deadline]jest wielkim wygranym ceremonii wręczenia nagród David di Donatello . Zdobył 9 statuetek. [za: Variety]Ujawniono obsadę animacji. W głównych rolach wystąpili m.in.: Jason O'Mara (Batman), Jennifer Morrison (Selia Kyle), Jerry O'Connell (Superman), Rebecca Romijn (Lois Lane) i Rainn Wilson (Lex Luthor). [za: IGN] Steve Wall dołączył do obsady serialupowstającym na bazie cyklu Andrzeja Sapkowskiego . Wcieli się w Boholta, najstarszego członka Rębaczy z Crinfrid. [za: Heroic Hollywood] Wendi McLendon-Covey dołączyła do obsady filmu. Jego fabuła osadzona jest w latach 50. i 60. ubiegłego wieku, w czasach złotej ery jazzu. Będzie to historia uczucia, które połączyło tytułową Sylvie z jazzowym saksofonistą. Po wielu latach rozłąki spotkają się ponownie, by odkryć, że w ich sercach wciąż tli się miłość. [za: Deadline]Lionsgate rozwija współpracę ze studiem Kingdom Films, które specjalizuje się w produkcji obrazów skierowanych do chrześcijańskiej widowni. W planach są obecnie trzy tytuły:(prawdziwa historia ruchu odnowy duchowej, który narodził się w latach 70. ubiegłego wieku, a jego początkiem była wspólnota nastoletnich hipisów z południowej Kalifornii),(pierwsza część tryptyku inspirowanego historiami z Biblii) oraz(film powstanie we współpracy z zespołem chrześcijańskim For King & Country). [za: The Hollywood Reporter]Stacja Lifetime szykuje miniserial o Salt-N-Pepa. Powstanie również film o gospelowym zespole The Clark Sisters. Producentką obu projektów jest Queen Latifah . [za: Deadline] Fred Hechinger , Julia Rehwald, Jeremy Ford dołączyli do obsady filmowej trylogii. Jest to ekranizacja cyklu R.L. Stine'a , którego akcja rozgrywa się w fikcyjnym miasteczku Shadyside w stanie Ohio. W niektórych odcinkach znajdziemy nadprzyrodzone strachy kojarzone z drugim słynnym cyklem Stine'a, "Gęsia skórką". Ale większość historii to detektywistyczne zagadki z morderstwem w centrum. [za: The Hollywood Reporter] Anthony Rapp zagra brata głównej bohaterki filmu. Jest to historia samotnej matki Beth, która straciła pracę i dom, ale przed znajomymi i rodziną udaje, że wciąż jest odnoszącą sukcesy przedstawicielką klasy średniej. Ma nadzieję, że zdobędzie nową pracę, zanim prawda wyjdzie na jaw. Obraz powstaje na bazie krótkometrażówki pod tym samym tytułem. [za: Deadline]Felicia Day i Emma Roberts wyprodukują dla stacji Freeform komediowe seriale animowane. Projektem Day jest "Woman World", czyli ekranizacja komiksu Aminder Dhaliwal o świecie, w którym mężczyźni wyginęli. Z kolei Roberts wyprodukuje "Betches" o trójce przyjaciół próbujących ułożyć sobie dorosłe życie we współczesnym Nowym Jorku. [za: The Hollywood Reporter]Netflix prowadzi rozmowy z TVP w sprawie ekranizacji powieści Marka Krajewskiego. We Lwowie wybuchła panika. Żadne dziecko nie może już być bezpieczne. W maju 1939 roku w strasznych męczarniach ginie mały chłopiec. Zbrodnia jest potworna. Kim będzie następna ofiara? Całe miasto liczy na pomoc komisarza Edwarda Popielskiego. Jednak komisarz nie chce przyjąć sprawy. Nie tym razem. Nie wie jeszcze, że został do tego wybrany. Przez mordercę. Przez Erynie, boginie zemsty. Przez przeznaczenie. [za: Dziennik Gazeta Prawna]