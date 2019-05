PLOTKA: "Indiana Jones 5" traci i zyskuje scenarzystę

3 2 1



Mimo wielu lat prac nad fabułą, scenariusz widowiska wciąż nie jest gotowy. Co więcej, jeśli wierzyć pojawiającym się w sieci plotkom, właśnie nastąpiła kolejna zmiana na stanowisku scenarzysty.Z widowiskiem pożegnał się podobno Jonathan Kasdan , który został zatrudniony w czerwcu 2018 roku. Ma się on teraz skupić na planowanym serialu. Jego miejsce jako scenarzystazajmie twórca serialui reżyserO fabule filmu wciąż nic nie wiemy. Po sieci krążą plotki, że Kasdan zamierzał sięgnąć po historię złotego pociągu, który miał pod koniec II wojny światowej wyruszyć z Wrocławia. Podobno był wypełniony złotem, kosztownościami i dziełami sztuki i został ukryty gdzieś w Górach Sowich lub Karkonoszach. Portal Slashfilm twierdzi jednak, że są to fałszywe plotki.Kiedy Kasdan został scenarzystą, data premieryzostała przesunięta z lipca 2020 roku na lipiec 2021 roku. Czy ten termin zostanie dotrzymany, tego nikt nie wie.