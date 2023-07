Nowy "Indiana Jones" oskarżony o kradzież. Lucasfilm jest winny?

"Indiana Jones i Artefakt Przeznaczenia" i Lucasfilm: oskarżenia o kradzież

Co dalej z serią "Indiana Jones"?

Zwiastun filmu "Indiana Jones i Artefakt Przeznaczenia"

Okazuje się, że firma ubraniowa Frost River wypatrzyła w filmie swój plecak – a nosi go sam Indiana Jones. Rzecz w tym, że plecak pozbawiony jest wszystkich markowych emblematów i został użyty bez pozwolenia.Ale to nie wszystko.Lucasfilm nakręcił bowiem 60-sekundową reklamę z inną firmą odzieżową o nazwie Filson. W materiale pojawiają się sceny z filmu, a w jednej z nich widać Harrisona Forda z plecakiem Frost River. Ponieważ w reklamie występują inni aktorzy, którzy zapewniają, że korzystają z produktów Filson, wideo może wprowadzać w błąd, jakoby plecak Frost River należał do marki Filson.Czy z tej chmury będzie duży deszcz, przekonamy się prawdopodobnie w ciągu najbliższych tygodni.Oficjalnie wiadomo, żejako 5. odsłona kultowego cyklu. Wiele osób nie wyobraża sobie kolejnych bez jego obecności, studio ma więc nie lada wyzwanie, co zrobić, by zadowolić fanów i ponownie przyciągnąć ich do kina.Jednym z pomysłów jest oczywiście stworzenie serii, w której dziedzictwo po Indianie przejmie wcielająca się w Helenę Phoebe Waller-Bridge . Ale o ile samej aktorce ten pomysł bardzo się podoba, o tyle reżyserowi ostatniej części Jamesowi Mangoldowi już nie bardzo.– mówił jeszcze jakiś czas temu w wywiadach.Kolejny pomysł, by z serii zrobić serial, umarł natomiast, zanim na dobre się rozkręcił.1969. Apogeum wyścigu kosmicznego między Stanami Zjednoczonymi a Związkiem Radzieckim. Jones jest zdeterminowany, aby wyjawić nikczemną działalność nazistowskich naukowców licznie stojących za programami kosmicznymi.