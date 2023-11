Czemu Mads Mikkelsen często grywa złoczyńców? Aktor ma teorię, która wyjaśnia, dlaczego Hollywood widzi w nim czarny charakter

Dlaczego Hollywood widzi w Mikkelsenie ekranowego łotra?

Getty Images © Carlos Alvarez



"Bękart" - zwiastun nowego filmu z Madsem Mikkelsenem

Mads Mikkelsen o graniu z akcentem

Podczas spotkania z publicznością Festiwalu Filmowego w MarakeszuChociaż w europejskich produkcjach grywa raczej bohaterów, nawet jeśli są wadliwi czy ambiwalentni, to. Aktor ma wyjaśnienie takiego stanu rzeczy., wyjaśnił Mikkelsen , dodał aktor., podsumował Mikkelsen , który oprócz grania w hollywoodzkich widowiskach regularnie wraca do Danii, by wystąpić w filmach takich twórców jak Thomas Vinterberg Nikolaj Arcel czy Anders Thomas Jensen Podczas spotkania Mikkelsen rozwinął temat akcentu, kiedy zapytano go o radę dotyczącą grania ról w obcym języku. Aktor zasugerował, żeby się tym nie martwić., powiedział Mikkelsen