PLOTKA: Będzie nowy "Constantine". Keanu Reeves powróci?

Po sieci krąży nowa intrygująca plotka. Jeśli wierzyć portalowi The Direct i Brandonowi Katzowi z The Observer, Warner Bros. przymierza się do realizacji filmu kinowego, którego bohaterem byłby Constantine.Szczegóły projektu nie są znane. Wiadomo jedynie, że producentem miałby zostać J.J. Abrams , który niedawno rozpoczął ramową współpracę z Warner Bros. i dla HBO Max już szykuje serial "Justice League Dark", w którym John Constantine zapewne również się pojawi.Ale to nie wszystko! Nieśmiało po sieci przebąkuje się, że Warner Bros. być może zaprosi do współpracy Keanu Reevesa . Jak zapewne wszyscy pamiętają, aktor już raz zagrał komiksowego bohatera w filmie " Constantine Francisa Lawrence'a z 2005 roku. W ubiegłym roku Reeves w jednym z wywiadów stwierdził, że chętnie zagrałby bohatera raz jeszcze.John Constantine to enigmatyczny i arogancki Brytyjczyk, oszust, magik i detektyw, który – niechętnie, ale jednak – broni naszego świata przed inwazją mrocznych sił. Jego postać zadebiutowała w 1985 roku na kartach komiksu "Swamp Thing". Solowe przygody odbywał na kartach serii "Hellblazer". Jego twórcami są Alan Moore Steve Bissette i John Totleben.