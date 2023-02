"Billy Summers", bestseller Stephena Kinga, w drodze na ekran. W projekt zaangażowani są J.J. Abrams i Leonardo DiCaprio

O czym opowiada "Billy Summers"?

Ostatnie adaptacje prozy Stephena Kinga

nabył prawa do adaptacji "", bestsellerowego thrillera autorstwa Stephena Kinga . W projekt zaangażowane są studia. Jak podaje Deadline, przy odrobinie szczęścia J.J. Abrams obejmie stanowisko reżysera, a w tytułowej roli zobaczymy Leonardo DiCaprio ", bestsellerowa książka Stephena Kinga , opowiada o. Przyjmuje on lukratywną ofertę, dzięki której będzie mógł żyć dostatnio. Przybiera tożsamość początkującego pisarza i przenosi się do małego miasteczka. Wynajmuje lokum z widokiem na miejsce, gdzie zostanie przewieziony– mafijny egzekutor oskarżony o zabicie dwóch mężczyzn w trakcie gry w pokera. Jego dawni szefowie obawiają się, że podczas procesu zdecyduje się ich obciążyć w zamian za złagodzenie wyroku. Summers, skrupulatny rzemieślnik, coraz bardziej cynicznie podchodzi do swoich zleceniodawców. Gdy po wykonaniu zlecenia sprawy przybierają zły obrót, jego wątpliwości okazują się uzasadnione.Nad scenariuszem pracują Edward Zwick Marshall Herskovitz . Początkowo planowano zrobić 10-odcinkowy serial, który byłby emitowany w należących do Warner Bros. stacjach telewizji kablowej i w streamingu. Ostatecznie uznano jednak, że "Billy Summers" lepiej sprawdzi się jako film.Proza Stephena Kinga jest niezwykle chętnie przenoszona na ekran. W ostatnich latach mogliśmy zobaczyć m.in. zrealizowany przez Netflix "", "", a także seriale " Historia Lisey ", " Bastion " i "". Trwają prace nad adaptacjami m.in. "" i "".