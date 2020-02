PODCAST: filmy naszego dzieciństwa

Jakie filmy ukształtowały we wczesnej młodości Kubę? Z jakiego powodu tata Julii zabronił jej obejrzeć? Które widowisko niezmiennie doprowadza Marcina do łez? Dlaczego Łukasz w kółko oglądał? Odpowiedzi szukajcie w nowym odcinku cyklu "Musimy porozmawiać o kinie".W redakcyjnym podcaście rozmawiamy tym razem o filmach i serialach naszego dzieciństwa. Wspominamy pierwsze wyprawy do kina, długie godziny spędzone przed telewizorem, a także seanse, które stały się źródłem młodzieńczej traumy. Zapraszają Julia Taczanowska, Jakub Popielecki, Marcin Pietrzyk oraz Łukasz Muszyński.Podcastu możecie słuchać również na