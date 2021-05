PREMIERA: Zobaczcie zwiastun filmu "Niepamięć"

Już 25 czerwca do kin trafi grecki kandydat do ostatniej edycji Oscarów , film " Niepamięć ". Z tej okazji prezentujemy Wam dziś polski zwiastun.Wideo możecie obejrzeć poniżej:Współczesna i jednocześnie umieszczona poza czasem opowieść, która przenosi nas do Grecji, gdzie panuje epidemia amnezji. Aris, mieszkaniec Aten, trafia na oddział dla osób z zaburzeniami pamięci. Po dłuższym czasie spędzonym w szpitalu okazuje się, że nikt go nie szuka i nie da się ustalić jego personaliów. Takim jak on daje się szansę – mogą stworzyć sobie nową tożsamość i nowe wspomnienia. Nikt jednak nie wie, że Aris skrywa w sobie wielką tajemnicę. Niepamięć " miało swoją światową premierę na ubiegłorocznym festiwalu w Wenecji