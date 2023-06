Paraliż Hollywood! Gwiazdy grożą strajkiem aktorów

O co walczą aktorzy?

Gwiazdy domagają się twardych negocjacji

Bob Odenkirk ze strajkującymi scenarzystami



Co oznacza strajk aktorów?

Oczywiście podstawowe postulaty dotyczą podniesienia minimalnych stawek i polepszenia warunków pracy. Są jednak również nowe problemy, które stanowią poważną kość niezgody.. Mają w pamięci gorzkie doświadczenia czasów pandemicznych, kiedy to filmy obiecane do kinowej dystrybucji trafiały albo wyłącznie na platformy albo jednocześnie na duże i małe ekrany.Aktorzy, podobnie jak scenarzyści, chcą równieżChodzi tu w szczególności ow produkcjach, w których oni sami fizycznie nie pojawiają się, a także wykorzystania wizerunku po śmierci artysty.Wytwórnie, które w ostatnich latach zadłużały się w wyścigu platform streamingowych weszły ostatnio w fazę drastycznych cięć kosztów. Disney czy Warner Bros. Discovery to tylko najbardziej ekstremalne przykłady. Dlatego teżRozmowy są prowadzone, ale do porozumienia jest jeszcze daleko.Parę dni temu negocjatorzy SAG-AFTRA wydali optymistyczny komunikat, że istnieje szansa na uzyskanie kompromisu. To jednak zaniepokoiło wielu członków związków, którzy obawiają się, że liderzy bojąc się wizji całkowitego paraliżu Hollywood pójdą na zbyt dalekie ustępstwa. Dlatego też wystosowali- czytamy w liście. -Pod listem podpisali się nie tylko zwykli aktorzy, ale również gwiazdy, które zamiast pracować na podstawie bazowego kontraktu są w stanie negocjować indywidualne warunki i kwoty. Sygnatariuszami są m.in.: Kevin Bacon Ten strajk już doprowadził do wstrzymania wielu produkcji. Jednak część filmów i seriali wciąż powstaje na bazie tekstów przygotowanych przed strajkiem. Jeśli jednak aktorzy również zaczną strajkować, to praktycznie wszystkie produkcje hollywoodzkie zostaną wstrzymane.Teoretycznie SAG-AFTRA może zgodzić się, by prace nad konkretnymi projektami mogły być kontynuowane nawet w czasie strajku. Jednak na takie zwolnienia mogą liczyć w zasadzie wyłącznie niezależni twórcy, a nie produkcje wielkich koncernów medialnych.. W późniejszych latach miały jeszcze miejsce strajki aktorów reklamowych oraz aktorów dubbingowych w branży growej.