Newsy Filmy Inne Paramount Skydance pozywa Warner Bros. Discovery. Spór o umowę z Netfliksem
Inne / Filmy

Paramount Skydance pozywa Warner Bros. Discovery. Spór o umowę z Netfliksem

Variety / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Paramount+Skydance+i+David+Ellis+sk%C5%82adaj%C4%85+pozew+przeciwko+Warner+Bros.+Discovery-164687
Paramount Skydance pozywa Warner Bros. Discovery. Spór o umowę z Netfliksem
źródło: Getty Images
autor: NurPhoto
Walka o przyszłość Warner Bros. Discovery trwa. Do sieci trafiła informacja, że Paramount Skydance, kontrolowane przez Davida Ellisona, złożyło pozew przeciwko WBD w sądzie w Delaware. Powodem jest brak pełnej przejrzystości wokół wartej 83 miliardy dolarów umowy z Netfliksem.

Co twierdzi Paramount?



GettyImages-2250507198.jpg Getty Images © Nur Photos


Paramount zarzuca władzom Warner Bros. Discovery, że nie ujawniły akcjonariuszom kluczowych informacji na temat wyceny aktywów Global Networks należących do WBD ani mechanizmów finansowych związanych z porozumieniem z Netfliksem. Zdaniem Ellisona inwestorzy nie mają dziś realnej możliwości porównania tej transakcji z gotówkową ofertą przejęcia WBD przez Paramount - opiewającą na 30 dolarów za akcję, odrzuconą już po raz ósmy. Zaplecze finansowe oferty zapewnia m.in. Larry Ellison, ojciec Davida.

Sprawa sądowa to tylko jeden aspekt. Paramount zapowiedziało, że zamierza także walczyć o głosy akcjonariuszy przed walnym zgromadzeniem w 2026 roku. Firma chce wystawić własnych kandydatów do rady dyrektorów oraz zablokować wydzielenie Discovery Global jako niezależnej spółki bez zgody inwestorów.

Według analizy Paramountu obecna konstrukcja umowy z Netfliksem sprawia, że planowane wydzielenie Discovery Global, obejmujące m.in. CNN, TBS, HGTV i Food Network, może okazać się bezwartościowe dla akcjonariuszy. Netflix miałby zapłacić 27,75 dolara za akcję za najcenniejsze aktywa Warnera: studia filmowe i telewizyjne, HBO, HBO Max oraz dział gier.

W odpowiedzi WBD nazwało pozew bezzasadnym, podkreślając, że Paramount nie podniosło swojej oferty 30 dolarów za akcję. Ellison odpowiada, że zarząd WBD unika negocjacji i nie potrafi wykazać, iż umowa z Netfliksem jest korzystniejsza dla akcjonariuszy. Zapewnia też, że decyzja o wejściu na drogę sądową była trudna.

Najnowsze Newsy

"Doda" w drodze na Prime Video. Znamy datę premiery

5 komentarzy
Seriale

Ekranowy Jon Snow krytykuje petycję o zmianę finału "Gry o tron"

7 komentarzy
Filmy

Nowa komedia twórcy "Birdmana" jak "Dr Strangelove"?

3 komentarze
VOD Seriale

Gdzie jesteś, Scooby-Doo? – Na Netfliksie

13 komentarzy
Filmy

Gwiazda "F1" zostanie nową Czarną Panterą? Aktor odpowiada

9 komentarzy
Inne Filmy

Trwają dokrętki do "Avengers: Doomsday"? A może to plan innego filmu?

6 komentarzy
VOD Seriale Filmy

Twórcy "Stranger Things" zaczęli kręcić finał bez ukończonego scenariusza

19 komentarzy