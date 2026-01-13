Paramount Skydance pozywa Warner Bros. Discovery. Spór o umowę z Netfliksem

Co twierdzi Paramount?

Getty Images © Nur Photos



Paramount zarzuca władzom Warner Bros. Discovery, że nie ujawniły akcjonariuszom kluczowych informacji na temat wyceny aktywów Global Networks należących do WBD ani mechanizmów finansowych związanych z porozumieniem z Netfliksem. Zdaniem Ellisona inwestorzy nie mają dziś realnej możliwości porównania tej transakcji z gotówkową ofertą przejęcia WBD przez Paramount - opiewającą na 30 dolarów za akcję, odrzuconą już po raz ósmy. Zaplecze finansowe oferty zapewnia m.in. Larry Ellison, ojciec Davida.Sprawa sądowa to tylko jeden aspekt. Paramount zapowiedziało, że zamierza także walczyć o głosy akcjonariuszy przed walnym zgromadzeniem w 2026 roku. Firma chce wystawić własnych kandydatów do rady dyrektorów oraz zablokować wydzielenie Discovery Global jako niezależnej spółki bez zgody inwestorów.Według analizy Paramountu obecna konstrukcja umowy z Netfliksem sprawia, że planowane wydzielenie Discovery Global, obejmujące m.in. CNN, TBS, HGTV i Food Network, może okazać się bezwartościowe dla akcjonariuszy. Netflix miałby zapłacić 27,75 dolara za akcję za najcenniejsze aktywa Warnera: studia filmowe i telewizyjne, HBO, HBO Max oraz dział gier.Ellison odpowiada, że zarząd WBD unika negocjacji i nie potrafi wykazać, iż umowa z Netfliksem jest korzystniejsza dla akcjonariuszy. Zapewnia też, że decyzja o wejściu na drogę sądową była trudna.