Paramount oddało Netfliksowi film Bradleya Coopera o Bernsteinie

W 2018 roku informowaliśmy o tym, że Paramount Pictures zleca realizacją filmu biograficznego o Leonardzie Bernsteinie . Teraz okazuje się, że studio z niego zrezygnowało oddając go platformie Netflix. To kolejny w ostatnich miesiącach tytuł wytwórni, który przenosi się do Netfliksa. W listopadzie Paramount oddał platformie czwartą częśćEkipa odpowiedzialna za projekt nie uległa jednak zmianie. Jego reżyserem i gwiazdą pozostaje Bradley Cooper . Jest on również współautorem scenariusza (razem z Joshem Singerem ). Wśród producentów obrazu są zaś: Martin Scorsese Leonard Bernstein (1918-1990) to amerykański kompozytor, pianista i dyrygent. Komponował muzykę symfoniczną, kameralną, baletową, filmową i musicale dla Broadwayu. W swej twórczości wykorzystywał szeroko folklor amerykański (pieśni kowbojskie, tańce meksykańskie, jazz). W karierze pomogło mu dwóch artystów: grecki dyrygent Dimitri Mitropoulos i nowojorski kompozytor Aaron Copland (z którymi łączyły go romanse). W latach 1951–1978 jego żoną była Felicia Montealegre Cohn, z którą miał trójkę dzieci.Przypomnijmy, że w 2018 roku ten film był jednym z dwóch, które miały powstać w Hollywood. Gwiazdą konkurencyjnego został Jake Gyllenhaal , a na stanowisku reżysera zasiadał Cary Joji Fukunaga . Ten projekt również nie został zrealizowany, ponieważ Fukunaga ostatecznie wybrałZdjęcia do filmu Coopera powinny ruszyć na początku przyszłego roku.