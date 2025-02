Matthew McConaughey w nowym filmie reżysera "Jasona Bourne'a"!

Matthew McConaughey w "The Rage". Co wiemy o projekcie?

W "The Rage" Paul Greengrass , znany jako autor filmów " Lot 93 " czy " Kapitan Phillips ", będzie też pełnił rolę scenarzysty. O projekcie wiemy już jakiś czas, choć dotychczas tytuł roboczy filmu brzmiał "The Hood". Dziś reżyser wraca nie tylko z nowym tytułem, ale i oficjalnym potwierdzeniem pierwszoplanowego aktora, który na swoich barkach poniesie film.Deadline podaje także pierwszy oficjalny opis nadchodzącego filmu. Zdaniem dziennikarzy "The Rage" opowie o Powstaniu Wata Tylera, ważnym dla historii Anglii powstaniu chłopskim, które miało miejsce w 1381 roku w odpowiedzi na nałożenie na chłopów wysokich podatków i ponowne obarczenie ich pańszczyzną. McConaughey ma wcielić się w rolę chłopa, który stanie się przywódcą buntu - nie jest jednak na tę chwilę potwierdzone, czy tym przywódcą będzie Wat Tyler, czy pomniejszy lokalny przywódca.Produkcją filmu zajmie się firma Blumhouse z Jasonem Blumem piastującym funkcję producenta "The Rage". Asystować mu w tej pracy będą sam Greengrass oraz Joanna Kaye.Co ciekawe, nie jest to jedyna nadchodząca współpraca pomiędzy Matthew McConaugheyem Paulem Greengrassem . Aktor pojawia się bowiem także w filmie "The Lost Bus" tworzonym dla Apple TV+. Akcja "The Lost Bus" osadzona zostanie w czasie najtragiczniejszego w skutkach pożaru w historii Kalifornii. W 2018 roku w wyniku pożogi całkowicie zniszczone zostało miasteczko Paradise. W tragedii zginęło 85 osób. Matthew McConaughey wcieli się w kierowcę szkolnego autobusu, który wraz z nauczycielką podjął ryzykowną próbę uratowania wypełnionego dziećmi autobusu z rejonu ogarniętego ogniem.