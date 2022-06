Paul Haggis, twórca "Miasta gniewu", aresztowany za gwałt

O co oskarżany jest Paul Haggis?

Paul Haggis - kim jest?

Kanadyjski reżyser i scenarzysta Paul Haggis , laureat dwóch Oscarów za " Miasto gniewu ", został aresztowany pod zarzutem gwałtu. Zatrzymała go włoska policja w mieście Ostuni, w którym odbywa się festiwal Allora, na który reżyser został zaproszony jako autor masterclassu.Haggis został oskarżony o napaść na tle seksualnym i uszkodzenie ciała. Ofiarą ma być młoda kobieta, cudzoziemka, której tożsamość i wiek nie zostały podane do wiadomości publicznej. Według prokuratorów, Haggis miał zmuszać ją do stosunków seksualnych przez dwa dni i spowodować w trakcie tychże stosunków uszkodzenia ciała. Haggis miał następnie zostawić ją samą na lotnisku w stanie, który wymagał pomocy medycznej i psychologicznej. To tam zdezorientowaną kobietą zainteresowały się służby porządkowe.Priya Chaudry, adwokatka reżysera, oświadczyła, że jej klient jest niewinny i chętny do współpracy z władzami. Zapewniła, że "prawda szybko wyjdzie na jaw". Nie zdradziła natomiast, czy jej klient przebywa obecnie w areszcie hotelowym, czy jest zatrzymany na komisariacie.To nie pierwszy taki zarzut skierowany wobec Kanadyjczyka. W 2018 roku publicystka Haleigh Breest pozwała Haggisa za brutalny gwałt w jej nowojorskim apartamencie w 2013 roku. Po jej oświadczeniu, trzy kolejne kobiety przyznały, że doświadczyły ze strony reżysera podobnego zachowania. Haggis wyparł się wszystkich zarzutów. Haggis to reżyser i scenarzysta, weteran amerykańskiej telewizji oraz Hollywood. Jako scenarzysta i producent odpowiadał za sukces takich seriali jak " Strażnik Teksasu " czy " Na południe ". Napisał m.in. oscarowe " Za wszelką cenę " oraz " Sztandar chwały Clinta Eastwooda . Jako reżyser największy sukces odniósł wspomnianym " Miastem gniewu ", które przyniosło mu dwa Oscary za najlepszy film i dla najlepszego scenarzysty. Później nakręcił m.in. dramat wojenny " W dolinie Elah " oraz remake francuskiego thrillera " Dla niej wszystko ".