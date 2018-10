Paz Vega połączy siły z Johnem Rambo

Getty Images © Carlos Alvarez

Ruszyły zdjęcia do, piątej części serii o Johnie Rambo, a do obsady dołączyła Paz Vega Tym razem Rambo ( Sylvester Stallone ) będzie musiał walczyć z meksykańskim kartelem specjalizującym się w handlu ludźmi. Zapalnikiem intrygi stanie się wizyta Marii, przyjaciółki rodziny, która dbała o dom Johna Rambo. Zrozpaczona kobieta informuje bohatera o tym, że jej wnuczka zaginęła, kiedy wraz z grupą przyjaciół wybrała się do Meksyku na imprezę. Tak rozpoczyna się brutalna podróż do piekła. Vega wcieli się w Carmen Delgado, reporterkę, która łączy siły z Rambo, kiedy jej przyrodnia siostra zostaje porwana.Reżyseruje Adrian Grunberg ), a scenariusz napisali Matt Cirulnick i sam Stallone