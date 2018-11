Pedro Pascal może zostać gwiazdą serialu "The Mandalorian"'

The Hollywood Reporter podaje, że Disney wybrał już aktora do głównej roli serialu. To Pedro Pascal , znany z takich przebojów jak. Angaż jednak nie został jeszcze sfinalizowany, negocjacje wciąż trwają.Akcja serialu ma rozgrywać się po wydarzeniach przedstawionych w. Bohaterem będzie samotny rewolwerowiec, jeden z Mandalorian, słynnych najemników i łowców nagród, rozpoznawalnych przez charakterystyczną zbroję - taką jaką nosił m.in. Boba Fett.Twórcą serialu jest Jon Favreau , który również nakręci przynajmniej jeden odcinek. Wśród reżyserów są też: Taika Waititi Projekt powstaje dla platformy Disney+.