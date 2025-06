Konkurs na sobowtóra Pedro Pascala – wygrał "człowiek z branży"

Konkurs na sobowtóra Pedro Pascala – kto wygrał?

W niedzielę 15 czerwca na ulicach nowojorskiego Lower East Side odbyła się kolejna odsłona konkursu na najlepszego sobowtóra. Za najbardziej podobnego do gwiazdy " The Last of Us " został uznany "Pedro nr 5" – nowojorczyk George Gountas. Co ciekawe, zwycięzcą okazał się "człowiek z branży" – pracownik programu "The Daily Show", zatrudniony tam w roli projektanta oświetlenia. Filmik tryumfującego mężczyzny możecie zobaczyć poniżej:Nagrodą w wyjątkowym konkursie okazało się 50 dolarów oraz roczny zapas burrito, zapewniony przez gospodarza całego wydarzenia, meksykańską restaurację Son Del North. Jak dziennikarzom zdradziła współwłaścicielka i szefowa kuchni w lokalu, inspiracją do powstania konkursu były słowa samego Pedro Pascala z 2023 roku. Aktor miał wówczas powiedzieć, że w Nowym Jorku nie da się zjeść dobrej meksykańskiej kuchni.– powiedziała kobieta.New York Post donosi też, że do udziału w konkursie Gountasa zachęciła jego żona oraz dzieci.powiedziała Jenny Gania, żona mężczyzny