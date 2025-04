Pedro Pascal i Bella Ramsey komentują szokujący odcinek "The Last of Us"

Co powiedział Pedro Pascal?

Rzesze fanów growego " The Last of Us " były przygotowane na wydarzenia niedawnego odcinka drugiego sezonu serialu, bo serce złamali im wcześniej twórcy z Naughty Dog. Dla całej reszty niespodziewana i dramatyczna śmierć Joela musi wydawać się szokująca –. Jak się jednak okazuje, nie tylko wierni widzowie poczuli się poruszeni scenariuszowymi wydarzeniami. W kolejnych wywiadach Pedro Pascal Bella Ramsey opowiadają o tym, jak trudna była dla nich podróż przez fabułę drugiego sezonu.– powiedział Pascal – powiedział aktor o pracach charakteryzacyjnych przy okazji produkcji wspomnianej sceny –– dodał aktor.Do tej pory centralną relacją w serialu była ta pomiędzy Joelem a Ellie. Wydarzenia ostatniego odcinka oczywiście zmieniają ten status quo, na pierwszy plan wysuwając pragnącą zemsty dziewczynę. Wcielająca się w nią Bella Ramsey tak skomentowała trudny zwrot akcji:– wyznała aktorka.O zwrocie akcji dziennikarze Variety porozmawiali też z twórcami serialu, Craigiem Mazinem Neilem Druckmannem . Zapytani o to, dlaczego zdecydowali się uśmiercić Joela akurat w drugim odcinku, wyznali:– powiedział Neil Druckmann – dodał Mazin W trakcie sceny morderstwa Joela, umierający mężczyzna tuż przed śmiercią podnosi na moment głowę, dając widzom nadzieję, że wstanie i przeżyje starcie z Abby. Gdy dziennikarze zapytali twórców o to rozwiązanie, ci zaczęli płakać w trakcie wywiadu.– powiedział Mazin –– dodał również wzruszony Druckmann