Pedro Pascal w nowym horrorze twórcy "Barbarzyńców". Co wiemy o "Weapons"?

Co wiemy o "Weapons", nowym filmie twórców "Barbarzyńców"?

Ostatnie projekty Pedro Pascala

zagra w filmie. Nowy projekt twórców horrorupowstaje dla studia New Line.O fabule, nowego horroru twórców, wiadomo niewiele. Ma to być wielowątkowa historia, strukturą przypominającawyreżyseruje film na podstawie własnego scenariusza. W projekt zaangażowani są także producenci jego poprzedniego dzieła, czyliTwórcy nie ujawnili też nic na temat bohatera, którego zagra. Początek zdjęć planowany jest na jesień.Przybywając do Detroit na rozmowę o pracę, młoda kobieta wynajmuje dom. Dociera tam późno w nocy i okazuje się, że dom wynajęto również obcemu mężczyźnie, który jest już na miejscu. Wbrew rozsądkowi, Tess postanawia przenocować i wkrótce odkrywa, że nieoczekiwany współlokator to nie jest jej największy problem.W ostatnich latachzagrał m.in. w widowiskui komedii. Mogliśmy zobaczyć go także w serialach, a ostatnio. Widzowie festiwalu w Cannes będą mogli zobacyzć go w krótkometrażowym dramaciept., w ktorym partneruje. Wśród zbliżających się projektów z udziałem aktora są m.in. thrillerPrzypominamy odcinek programu, w którym Michał Walkiewicz i Łukasz Muszyński omawiają pierwszy odcinek