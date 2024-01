Czy drugi sezon "The Las of Us" będzie odbiegał od fabuły gry? Pedro Pascal odpowiada

Jaki los czeka Joela w drugim sezonie "The Last of Us"?

Zobacz zwiastun serialu "The Last of Us"

Wcielający się w Joela Pedro Pascal został zapytany o los swojego bohatera podczas trwającego właśnie festiwalu Sundance. Aktor nie udzielił jednoznacznej odpowiedzi.– powiedział.Casey Bloys, prezes HBO, zapowiadał, że fabuła drugiego sezonu ma być bliższa oryginałowi. Jeśli tak, oznacza to, że Joel zostanie zabity przez Abby (w tej roli Kaitlyn Dever ) – córkę chirurga, który pracował dla Świetlików – a fabuła skupi się na Ellie , która rusza jej tropem, by go pomścić.Pierwszy sezon " The Last of Us " trafił na HBO Max rok temu. Zobaczcie jego zwiastun:Historia przedstawiona w " The Last of Us " rozgrywa się dwadzieścia lat po tym, jak to, co znaliśmy jako współczesna cywilizacja zostało zniszczone. Joel , zaprawiony w bojach ocalały, zostaje zatrudniony do przemytu z opresyjnej strefy kwarantanny 14-letniej dziewczynki, Ellie . To, co zaczyna się jako niewielkie zadanie, wkrótce staje się brutalną, łamiącą serce podróżą po Stanach Zjednoczonych. Wyprawą, w której by przetrwać, mogą polegać wyłącznie na sobie nawzajem.