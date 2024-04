Kiedyś Han Solo, teraz jedna z gwiazd horroru twórcy "Barbarzyńców"

Co po filmie "Barbarzyńcy"? Zach Cregger wchodzi na plan

Getty Images © Axelle/Bauer-Griffin



Nie tylko Han Solo. W czym grał Alden Ehrenreich

Zwiastun filmu "Oppenheimer"

to drugi po " Barbarzyńcach " film samodzielnie reżyserowany przez Zacha Creggera . Zdjęcia do niego mają ruszyć już w maju.Niestety o fabule filmu nie wiemy nic. Jest ona trzymana w tajemnicy. Projekt jest po prostu określany jako horror w klimacie " Magnolii ".Wiemy za to, że przed kamerą pojawi się aktorska śmietanka. Oprócz Aldena Ehrenreicha w obsadzie są bowiem Josh Brolin za sprawą amatorskiego filmiku, który Alden zrealizował z przyjacielem na potrzeby uroczystości bat micwa jednej z koleżanek. AktorJego gwiazda szybko wznosiła się na hollywoodzkim firmamencie aż do premiery widowiska Disneya. Wynik finansowy był tak zły, że studio zdecydowało się skasować kolejne spin-offy.Był to również cios dla Ehrenreicha , który musiał zacząć na nowo budować swoje portfolio. W ubiegłym roku widzieliśmy go w kinach w dwóch filmach. Pierwszym był komediowy, drugim jeden z najważniejszych obrazów ubiegłego roku -