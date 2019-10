Pięć Smaków: znamy wszystkie tytuły konkursowe

Ujmująca ciepłemsłodko-gorzkie, subtelna, a także liryczneoraz niepokornyzamykają listę filmów, które zostaną zaprezentowane w konkursie Nowe Kino Azji. Jak co roku, widzowie Pięciu Smaków otrzymają doskonałą mieszankę szczerych emocji, poruszających tematów i ciekawych rozwiązań formalnych - tak, aby każdy seans stał się niezapomnianym przeżyciem.Nagrodę główną w konkursie przyzna People's Jury - grupa amatorów i półprofesjonalistów, którym szczera miłość do kina i Azji oraz doskonały warsztat dziennikarski pozwolą na profesjonalną ocenę filmów konkursowych i wyłonienie zwycięzcy Festiwalu.Pełna lista filmów z konkursu Nowe Kino Azji:" / Kimi no tori wa utaeru, dir. Sho Miyake, Japonia - polska premiera/ Balloon / Qi Qiu, Dir. Pema Tseden , Chiny/ The Red Phallus, dir. Tashi Ghyeltshen, Bhutan - polska premiera/ Hua jiao zhi wei, dir. Heiward Mak, Hongkong - europejska premiera/ Me-gi, dir. Yi Okseop, Korea Południowa/ Where We Belong / Thee Trong Nan Me Chan Rue Plao, dir. Kongdej Jaturanrasmee, Tajlandia - europejska premiera/ Wet Season / Re dai yu, dir. Anthony Chen , Singapur, Tajwan - polska premiera/ Heavy Craving / Da e, dir. Hsieh Pei-ju, Tajwan - polska premiera/ Bulbul Can Sing, dir. Rima Das , Indie - polska premiera, dir. Ming Siu Goh, Scott Chong Hillyard, Singapur - europejska premiera/ To Live To Sing / Huo zhe chang zhe, dir. Johnny Ma , Chiny - polska premiera13. edycja festiwalu odbędzie się w Warszawie w dniach 13-20 listopada.