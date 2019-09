Pięć azjatyckich premier przegrało z "To: Rozdział 2"

Getty Images © China Photos



Miniony weekend w zagranicznym box offisie stał pod znakiem zmasowanego ataku azjatyckich produkcji. Na siedem tytułów w naszym zestawieniu aż pięć należy do filmów z Dalekiego Wschodu.Nie zmienił się jednak numer jeden.skutecznie obronił pozycję lidera zarabiając. Obraz pozostał na pierwszym miejscu w 52 krajach, w których miał swoją premierę przed tygodniem. Wygrał też wszędzie tam, gdzie trafił do kin w minionym tygodniu.Spośród nowych rynków najlepiejwypadł we Francji, gdzie po pięciu dniach na jego koncie jest 4,7 mln dolarów. W Hongkongu ustanowił nowy rekord otwarcia dla horroru (935 tys. dolarów). Spośród krajów, gdzie był w kinach drugi tydzień, najlepiej sprzedał się w Niemczech, skąd pochodzi 4,2 mln dolarów. Świetne wyniki zanotował też w: Meksyku (3,3 mln dolarów), Wielkiej Brytanii (3,2 mln) i Rosji (3,1 mln). Zagraniczne wpływy filmu wynoszą obecnie 169,5 mln dolarów, a globalne 323,3 mln.Na drugim miejscu znalazło się kostiumowe widowisko fantasy z Chin(Jade Dynasty Ⅰ). Po trzech dniach wyświetlania na jego koncie jestPodium kompletuje. 23 część cyklu anime jest japońską produkcją, ale na naszej liście znalazła się za sprawą Chin. Obraz, który zarobił grubo ponad 80 milionów dolarów w ojczystym kraju, w Chinach zadebiutował na drugim miejscu z wynikiemI pozostajemy w Chinach. Czwarte miejsce przypadło młodzieżowej komedii obyczajowej z tego kraju(The Last Wish). Film zarobił w weekend. Ponieważ jednak do kin trafił wcześniej, to na koniec tygodnia na jego koncie znajdowało się 21,7 mln dolarów.Zmieniamy kraj, ale zostajemy w Azji. Miejsce piąte zajmuje w naszym zestawieniu nowość z Korei Południowej, kryminał. W sam weekend film zarobił. Ponieważ jednak w kinach jest od środy, to w sumie zgarnął już 19,1 mln dolarów.Szóste miejsce, oczko niżej niż przed tygodniem, zajęła chińska animacja(The Legend Of Hei). Weekendowe wpływy wyniosłyPo dziewięciu dniach na koncie produkcji jest zaś 33,3 mln dolarów.Ostatnią pozycję w naszym zestawieniu zajmuje kontynuacja wielkiego telewizyjnego przeboju, czyli. Obraz zarobił w weekendw 17 krajach. Jednak ponad połowa tej kwoty pochodzi z Wielkiej Brytanii (6,3 mln dolarów), gdzie oczywiście był numerem jeden. Film dobrze poradził sobie również w Australii (2,2 mln dolarów w cztery dni).