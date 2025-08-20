"Scheda" w HBO Max. Mamy recenzję serialu Anny Kazejak

Serial "Scheda" – recenzja | HBO Max

"Scheda" – opis fabuły i zwiastun

W swojej recenzji Katarzyna Kebernik zauważa m.in.:Nie bez znaczenia jest fakt, że serial rozgrywa się w nadmorskich sceneriach, bo właśnie morze odgrywa tu cichego, ale znaczącego bohatera:W recenzji przeczytacie też, że wrażenie robią postacie – zarówno dorosłe dzieci bohatera, jak i nestor rodu, którego sama obecność na ekranie budzi grozę i nieprzyjemne uczucia:Po śmierci Jana Mroza, szanowanego emerytowanego żołnierza, jego rodzina i mieszkańcy małego nadmorskiego miasteczka odkrywają skrywane sekrety. Walka o spadek ujawnia rodzinne konflikty, miłość, zdradę i napiętą atmosferę społeczności Helu.