Netflix: Top 10 tygodnia – rekordowe "K-popowe łowczynie demonów"

"K-popowe łowczynie demonów" to wojowniczki jakich mało. Animowana produkcja kolejny raz odzyskuje swoje miejsce w zestawieniu najpopularniejszych filmów tygodnia. Dodatkowo tytuł zapisał się w historii platformy – w ciągu 91 dni od premiery zebrał prawie 160 milionów wyświetleń. To czwarty najlepszy wynik w historii Netfliksa! W topie wszechczasów nie ma jeszcze drugiego sezonu "Wednesday". Serial zdaje się kroczyć ku wynikowi zbliżonemu do niezwykle popularnej pierwszej serii odcinków – przez ostatnie siedem dni zebrał ponad 29 milionów odsłon. Jakie pozostałe propozycje podbiły serca widzów z całego świata i trafiły do zestawienia najchętniej oglądanych produkcji w ofercie platformy Netflix? Przekonajcie się poniżej.
W domku na przedmieściu mieszka sobie Gru wraz z córeczkami i całą gromadką Minionków. Gru nie jest już superprzestępcą, lecz wytwórcą dżemów i żelek. Minionki dzielnie pomagają mu w pracy, objadając się galaretkami i innymi słodkościami. Ale pewien tajemniczy złoczyńca chce je wykorzystać, by podbić świat. Specjalny eliksir zmienia dobre Minionki w paskudne fioletowe Minionki-Demonki, które są w stanie pożreć wszystko, co im stanie na drodze. Gru rusza do akcji, by ocalić swoich żółtych przyjaciół. Musi znaleźć sposób, by Minionki-Demonki wróciły do dawnej postaci. Na drodze stanie mu tresowana kura obronna, laserowe zasieki i wiele innych przeszkód.
Wizjonerski reżyser Genndy Tartakovsky przedstawia komedię animowaną dla dorosłych pt. "Rach, ciach!", której bohaterem jest przeciętny, wszędobylski i poczciwy pies, który odkrywa, że następnego dnia ma zostać wykastrowany. Pomny powagi sytuacji decyduje się przeżyć ostatnią przygodę z paczką najlepszych kumpli. W końcu to jego ostatnie 24 godziny z jajami. Ciekawe, co może pójść nie tak...
Tom Harris (Gerard Butler) jest agentem CIA pracującym na Bliskim Wschodzie. Jego ściśle tajną misję komplikuje wyciek danych wywiadowczych. Zdemaskowany i uwięziony w samym sercu wrogiego terytorium, musi przedostać się z pustyni do punktu ewakuacyjnego w Kandaharze. Wraz z lokalnym tłumaczem, Harris stawi czoło karkołomnemu zadaniu - znaleźć drogę ucieczki, unikając jednocześnie wrogich sił specjalnych, które na nich polują.
Przywrócona do życia po odniesieniu śmiertelnych ran w filmie "Daredevil", Elektra odcina się od świata czekając na zlecenie jako najbardziej perfekcyjny zabójca. Jednak jej najnowsze zadanie zmusza ją do podjęcia decyzji, która dramatycznie zaważy na całym jej dalszym życiu i każe jej stanąć do decydującej walki dobra ze złem.
"Megamocny" ukazuje świat super bohaterów w nowy, przezabawny sposób. Marzenia super złoczyńcy MegaMocnego spełniają się z chwilą pokonania obrońcy miasta MetroMana, co umożliwia sprawowanie całkowitej kontroli nad MetroCity. Kiedy jednak stworzony zostaje nowy czarny charakter, który sieje chaos, największy zły umysł na świecie oraz jego sprzymierzeniec Minion muszą wkroczyć do akcji i wybawić miasto z pułapki.
Ekscentryczny przybysz z kosmosu, który doprowadza wszystkich do szału swym wiecznym optymizmem, musi uciekać przed ścigającymi go przedstawicielami swej własnej rasy i ukrywa się na Ziemi. Tu zaprzyjaźnia się z wyjątkowo upartą kilkunastoletnią dziewczyną i wspólnie z nią musi ocalić naszą planetę przed kosmiczną inwazją.
Oparty na bestsellerowej powieści Willy'ego Vlautina film opowiada historię Lynette, kobiety, która ryzykuje wszystkim, aby zdobyć dom, będący symbolem przyszłości jej rodziny. Podczas niebezpiecznej jednonocnej odysei Lynette jest zmuszona zmierzyć się ze swoją mroczną przeszłością, aby w końcu się od niej uwolnić.
Rumi, Mira i Zoey to gwiazdy K-popu, które - gdy akurat nie koncertują na wypełnionych po brzegi stadionach - potrafią przedzierzgnąć się w nieposkromione łowczynie demonów, zawsze gotowe ochronić fanów przed wszechobecnymi zagrożeniami nie z tego świata. Razem muszą stawić czoła największemu jak dotąd wrogowi - pełnemu nieodpartego uroku konkurencyjnemu boysbandowi, którego członkami tak naprawdę są demony.
Top 10 seriali Netfliksa na świecie: 11-17.08.2025
(Sezon 3) Po tym, jak życie osobiste i zawodowe neurochirurg Maggie Sullivan zostaje wywrócone do góry nogami, kobieta wraca do domu w Sullivan’s Crossing. Tam Maggie musi odnaleźć się w skomplikowanej teraźniejszości, jednocześnie mierząc się z bolesną przeszłością, którą latami ignorowała.
(Sezon 1) W piątek trzynastego w Marsylii czworo przyjaciół - Samia, Léo, David i Jess - wygrywa główną nagrodę na loterii. Jednak w wieku 17 lat nie można jej wypłacić... a to tylko początek lawiny problemów. W końcu nie da się poważnie podejść do wygrania 17 milionów, gdy ma się tylko 17 lat!
(Sezon 1) Thriller kryminalny o losach Kyle'a Turnera (w tej roli Eric Bana), agenta Służby Parków Narodowych, który stara się egzekwować prawo wśród bezkresu przyrody. Śledztwo w sprawie brutalnej śmierci sprawia, że musi stawić czoła mrocznym sekretom parku i swojej przeszłości.
(Sezon 1) Przepełniona zjawiskami paranormalnymi opowieść detektywistyczna osadzona w czasie, gdy Wednesday Addams pobiera nauki w Akademii Nevermore. Nasza bohaterka próbuje zapanować nad swoimi nowo odkrytymi mocami psychicznymi, powstrzymać mordercze siły terroryzujące okolicę oraz rozwiązać nadnaturalną zagadkę, której częścią przed 25 laty stali się jej rodzice. Zobaczymy też, jak Wednesday odnajdzie się w gąszczu relacji z innymi uczniami Akademii Nevermore.
(Miniserial) "Waga prawdy: Kulisy programu "Dużo do stracenia"" to trzyczęściowy serial dokumentalny, który zagląda za kulisy popularnego reality show, ukazując zarówno jego jasne, jak i ciemne strony oraz wszystkie odcienie szarości. W wywiadach z byłymi uczestnikami, trenerami, producentami i specjalistami ds. zdrowia twórcy analizują podejście programu do przemiany, obecność systemów wsparcia oraz wyjątkowe wyzwania związane z realizacją telewizji typu reality show. Twórcy serialu pokazują, jak udział w programie wpłynął na życie jego bohaterów długo po tym, jak zgasły kamery i skłaniają widzów do refleksji nad równowagą między rozrywką a dobrostanem oraz tym, co naprawdę oznacza trwała zmiana
(Sezon 2) Wednesday Addams (Jenna Ortega) powraca, aby znowu przemierzać gotyckie korytarze Akademii Nevermore, gdzie czekają na nią nowi wrogowie i nowe problemy. W tym sezonie Wednesday ma na głowie rodzinę, przyjaciół i dawnych przeciwników, co oznacza kolejny rok zachwycająco mrocznego i szalonego chaosu. Wednesday, uzbrojona w swój charakterystyczny, ostry jak brzytwa dowcip i beznamiętny urok, zostaje również wciągnięta w nową mrożącą krew w żyłach nadprzyrodzoną tajemnicę.