Netflix: Top 10 tygodnia – rekordowe "K-popowe łowczynie demonów"

Top 10 filmów Netfliksa na świecie: 11-17.08.2025

10 Minionki rozrabiają Despicable Me 2 2013 1h 38m Animacja Familijny Komedia Pierre Coffin Chris Renaud USA Animacja Familijny Komedia Steve Carell Kristen Wiig W domku na przedmieściu mieszka sobie Gru wraz z córeczkami i całą gromadką Minionków. Gru nie jest już superprzestępcą, lecz wytwórcą dżemów i żelek. Minionki dzielnie pomagają mu w pracy, objadając się galaretkami i innymi słodkościami. Ale pewien tajemniczy złoczyńca chce je wykorzystać, by podbić świat. Specjalny eliksir zmienia dobre Minionki w paskudne fioletowe Minionki-Demonki, które są w stanie pożreć wszystko, co im stanie na drodze. Gru rusza do akcji, by ocalić swoich żółtych przyjaciół. Musi znaleźć sposób, by Minionki-Demonki wróciły do dawnej postaci. Na drodze stanie mu tresowana kura obronna, laserowe zasieki i wiele innych przeszkód.

7 Elektra 2005 1h 37m Akcja Fantasy Rob Bowman Kanada USA Akcja Fantasy Jennifer Garner Goran Višnjić Przywrócona do życia po odniesieniu śmiertelnych ran w filmie " Daredevil ", Elektra odcina się od świata czekając na zlecenie jako najbardziej perfekcyjny zabójca. Jednak jej najnowsze zadanie zmusza ją do podjęcia decyzji, która dramatycznie zaważy na całym jej dalszym życiu i każe jej stanąć do decydującej walki dobra ze złem.

6 Megamocny Megamind 2010 1h 36m Animacja Familijny Komedia Sci-Fi Tom McGrath USA Animacja Familijny Komedia Sci-Fi Will Ferrell Brad Pitt Megamocny " ukazuje świat super bohaterów w nowy, przezabawny sposób. Marzenia super złoczyńcy MegaMocnego spełniają się z chwilą pokonania obrońcy miasta MetroMana, co umożliwia sprawowanie całkowitej kontroli nad MetroCity. Kiedy jednak stworzony zostaje nowy czarny charakter, który sieje chaos, największy zły umysł na świecie oraz jego sprzymierzeniec Minion muszą wkroczyć do akcji i wybawić miasto z pułapki.

5 Dom Home 2015 1h 34m Animacja Fantasy Przygodowy Tim Johnson USA Animacja Fantasy Przygodowy Jim Parsons Rihanna Ekscentryczny przybysz z kosmosu, który doprowadza wszystkich do szału swym wiecznym optymizmem, musi uciekać przed ścigającymi go przedstawicielami swej własnej rasy i ukrywa się na Ziemi. Tu zaprzyjaźnia się z wyjątkowo upartą kilkunastoletnią dziewczyną i wspólnie z nią musi ocalić naszą planetę przed kosmiczną inwazją.

1 K-popowe łowczynie demonów KPop Demon Hunters 2025 1h 39m Animacja Fantasy Musical Chris Appelhans USA Animacja Fantasy Musical Arden Cho May Hong Rumi, Mira i Zoey to gwiazdy K-popu, które - gdy akurat nie koncertują na wypełnionych po brzegi stadionach - potrafią przedzierzgnąć się w nieposkromione łowczynie demonów, zawsze gotowe ochronić fanów przed wszechobecnymi zagrożeniami nie z tego świata. Razem muszą stawić czoła największemu jak dotąd wrogowi - pełnemu nieodpartego uroku konkurencyjnemu boysbandowi, którego członkami tak naprawdę są demony.

Top 10 seriali Netfliksa na świecie: 11-17.08.2025

9 The Hunting Wives 2025 - 49m Thriller USA Thriller (Sezon 1) Sophie zamieszkuje w Teksasie i ulega urokowi towarzyskiej Margo. Jej życie wkrótce staje się pełne obsesji, uwodzenia oraz morderstwa.

