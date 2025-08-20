Newsy Filmy Netflix: Top 10 tygodnia – rekordowe "K-popowe łowczynie demonów"
Netflix: Top 10 tygodnia – rekordowe "K-popowe łowczynie demonów"

"K-popowe łowczynie demonów" to wojowniczki jakich mało. Animowana produkcja kolejny raz odzyskuje swoje miejsce w zestawieniu najpopularniejszych filmów tygodnia. Dodatkowo tytuł zapisał się w historii platformy – w ciągu 91 dni od premiery zebrał prawie 160 milionów wyświetleń. To czwarty najlepszy wynik w historii Netfliksa! W topie wszechczasów nie ma jeszcze drugiego sezonu "Wednesday". Serial zdaje się kroczyć ku wynikowi zbliżonemu do niezwykle popularnej pierwszej serii odcinków – przez ostatnie siedem dni zebrał ponad 29 milionów odsłon. Jakie pozostałe propozycje podbiły serca widzów z całego świata i trafiły do zestawienia najchętniej oglądanych produkcji w ofercie platformy Netflix? Przekonajcie się poniżej.

Top 10 filmów Netfliksa na świecie: 11-17.08.2025



10
plakat filmu Minionki rozrabiają

Minionki rozrabiają

Despicable Me 2
2013
1h 38m

Animacja

Familijny

Komedia

USA

Animacja

Familijny

Komedia

W domku na przedmieściu mieszka sobie Gru wraz z córeczkami i całą gromadką Minionków. Gru nie jest już superprzestępcą, lecz wytwórcą dżemów i żelek. Minionki dzielnie pomagają mu w pracy, objadając się galaretkami i innymi słodkościami. Ale pewien tajemniczy złoczyńca chce je wykorzystać, by podbić świat. Specjalny eliksir zmienia dobre Minionki w paskudne fioletowe Minionki-Demonki, które są w stanie pożreć wszystko, co im stanie na drodze. Gru rusza do akcji, by ocalić swoich żółtych przyjaciół. Musi znaleźć sposób, by Minionki-Demonki wróciły do dawnej postaci. Na drodze stanie mu tresowana kura obronna, laserowe zasieki i wiele innych przeszkód.

9
plakat filmu Rach, ciach!

Rach, ciach!

Fixed
2025
1h 26m

Czarna komedia

Animacja dla dorosłych

Brazylia

USA

Czarna komedia

Animacja dla dorosłych

Wizjonerski reżyser Genndy Tartakovsky przedstawia komedię animowaną dla dorosłych pt. "Rach, ciach!", której bohaterem jest przeciętny, wszędobylski i poczciwy pies, który odkrywa, że następnego dnia ma zostać wykastrowany. Pomny powagi sytuacji decyduje się przeżyć ostatnią przygodę z paczką najlepszych kumpli. W końcu to jego ostatnie 24 godziny z jajami. Ciekawe, co może pójść nie tak...

8
plakat filmu Kandahar

Kandahar

2023
2h

Thriller

Akcja

USA

Thriller

Akcja

Tom Harris (Gerard Butler) jest agentem CIA pracującym na Bliskim Wschodzie. Jego ściśle tajną misję komplikuje wyciek danych wywiadowczych. Zdemaskowany i uwięziony w samym sercu wrogiego terytorium, musi przedostać się z pustyni do punktu ewakuacyjnego w Kandaharze. Wraz z lokalnym tłumaczem, Harris stawi czoło karkołomnemu zadaniu - znaleźć drogę ucieczki, unikając jednocześnie wrogich sił specjalnych, które na nich polują.

7
plakat filmu Elektra

Elektra

2005
1h 37m

Akcja

Fantasy

Kanada

USA

Akcja

Fantasy

Przywrócona do życia po odniesieniu śmiertelnych ran w filmie "Daredevil", Elektra odcina się od świata czekając na zlecenie jako najbardziej perfekcyjny zabójca. Jednak jej najnowsze zadanie zmusza ją do podjęcia decyzji, która dramatycznie zaważy na całym jej dalszym życiu i każe jej stanąć do decydującej walki dobra ze złem.

6
plakat filmu Megamocny

Megamocny

Megamind
2010
1h 36m

Animacja

Familijny

Komedia

Sci-Fi

USA

Animacja

Familijny

Komedia

Sci-Fi

"Megamocny" ukazuje świat super bohaterów w nowy, przezabawny sposób. Marzenia super złoczyńcy MegaMocnego spełniają się z chwilą pokonania obrońcy miasta MetroMana, co umożliwia sprawowanie całkowitej kontroli nad MetroCity. Kiedy jednak stworzony zostaje nowy czarny charakter, który sieje chaos, największy zły umysł na świecie oraz jego sprzymierzeniec Minion muszą wkroczyć do akcji i wybawić miasto z pułapki.

5
plakat filmu Dom

Dom

Home
2015
1h 34m

Animacja

Fantasy

Przygodowy

USA

Animacja

Fantasy

Przygodowy

Ekscentryczny przybysz z kosmosu, który doprowadza wszystkich do szału swym wiecznym optymizmem, musi uciekać przed ścigającymi go przedstawicielami swej własnej rasy i ukrywa się na Ziemi. Tu zaprzyjaźnia się z wyjątkowo upartą kilkunastoletnią dziewczyną i wspólnie z nią musi ocalić naszą planetę przed kosmiczną inwazją.

4
plakat filmu Farciarz Gilmore 2

Farciarz Gilmore 2

Happy Gilmore 2
2025
1h 57m

Komedia

Sportowy

USA

Komedia

Sportowy

Farciarz Gilmore nie żegna się jeszcze z golfem. Znany z wybuchowości legendarny zawodnik wraca do gry, aby spełnić marzenie swojego dziecka.

3
plakat filmu Miłość w Oksfordzie

Miłość w Oksfordzie

My Oxford Year
2025
1h 52m

Komedia rom.

USA

Komedia rom.

Ambitna Amerykanka, spełniająca swe marzenie o studiach na Oksfordzie, zakochuje się w uroczym Brytyjczyku, którego sekret może wstrząsnąć jej idealnie zaplanowanym życiem.

2
plakat filmu Zawsze przychodzi noc

Zawsze przychodzi noc

Night Always Comes
2025
1h 50m

Dramat

Thriller

USA

Wielka Brytania

Dramat

Thriller

Oparty na bestsellerowej powieści Willy'ego Vlautina film opowiada historię Lynette, kobiety, która ryzykuje wszystkim, aby zdobyć dom, będący symbolem przyszłości jej rodziny. Podczas niebezpiecznej jednonocnej odysei Lynette jest zmuszona zmierzyć się ze swoją mroczną przeszłością, aby w końcu się od niej uwolnić.

1
plakat filmu K-popowe łowczynie demonów

K-popowe łowczynie demonów

KPop Demon Hunters
2025
1h 39m

Animacja

Fantasy

Musical

USA

Animacja

Fantasy

Musical

Rumi, Mira i Zoey to gwiazdy K-popu, które - gdy akurat nie koncertują na wypełnionych po brzegi stadionach - potrafią przedzierzgnąć się w nieposkromione łowczynie demonów, zawsze gotowe ochronić fanów przed wszechobecnymi zagrożeniami nie z tego świata. Razem muszą stawić czoła największemu jak dotąd wrogowi - pełnemu nieodpartego uroku konkurencyjnemu boysbandowi, którego członkami tak naprawdę są demony.



Top 10 seriali Netfliksa na świecie: 11-17.08.2025



10
plakat filmu Sullivan's Crossing

Sullivan's Crossing

2023 -
43m

Dramat

Kanada

Dramat

(Sezon 3) Po tym, jak życie osobiste i zawodowe neurochirurg Maggie Sullivan zostaje wywrócone do góry nogami, kobieta wraca do domu w Sullivan’s Crossing. Tam Maggie musi odnaleźć się w skomplikowanej teraźniejszości, jednocześnie mierząc się z bolesną przeszłością, którą latami ignorowała.

9
plakat filmu The Hunting Wives

The Hunting Wives

2025 -
49m

Thriller

USA

Thriller

(Sezon 1) Sophie zamieszkuje w Teksasie i ulega urokowi towarzyskiej Margo. Jej życie wkrótce staje się pełne obsesji, uwodzenia oraz morderstwa.

8
plakat filmu Młodzi milionerzy

Młodzi milionerzy

Young Millionaires
2025 -
32m

Dramat

Dla młodzieży

Komedia

Francja

Dramat

Dla młodzieży

Komedia

(Sezon 1) W piątek trzynastego w Marsylii czworo przyjaciół - Samia, Léo, David i Jess - wygrywa główną nagrodę na loterii. Jednak w wieku 17 lat nie można jej wypłacić... a to tylko początek lawiny problemów. W końcu nie da się poważnie podejść do wygrania 17 milionów, gdy ma się tylko 17 lat!

7
plakat filmu Zatajone grzechy

Zatajone grzechy

Pecados inconfesables
2025 -
37m

Dramat

Thriller

Meksyk

USA

Dramat

Thriller

(Sezon 1) Kobieta w toksycznym związku znajduje ukojenie i zemstę - nawiązując romans z młodszym mężczyzną. Lecz z czasem sytuacja zmienia się w niebezpieczną grę o przetrwanie.

6
plakat filmu W świecie paragrafów

W świecie paragrafów

Eseukwaieo: Byeonhosareul kkumkkuneun byeonhosadeul
2025

Dramat sądowy

Korea Południowa

Dramat sądowy

(Sezon 1) Młoda prawniczka z silnym kompasem moralnym dołącza do cenionej kancelarii, gdzie pod swoje skrzydła bierze ją zimny i wymagający mentor.

5
plakat filmu Dzikość

Dzikość

Untamed
2025 -
48m

Dramat

Thriller

Kryminał

USA

Dramat

Thriller

Kryminał

(Sezon 1) Thriller kryminalny o losach Kyle'a Turnera (w tej roli Eric Bana), agenta Służby Parków Narodowych, który stara się egzekwować prawo wśród bezkresu przyrody. Śledztwo w sprawie brutalnej śmierci sprawia, że musi stawić czoła mrocznym sekretom parku i swojej przeszłości.

4
plakat filmu Ubłocone

Ubłocone

En el barro
2025 -
52m

Dramat

Kryminał

Argentyna

Dramat

Kryminał

(Sezon 1) Pięć osadzonych nawiązuje wyjątkową więź po śmiertelnym wypadku... dopóki korupcja i walka o wpływy w bezwzględnym zakładzie karnym nie zaczynają zagrażać ich życiu.

3
plakat filmu Wednesday

Wednesday

2022 -
54m

Fantasy

Czarna komedia

USA

Fantasy

Czarna komedia

(Sezon 1) Przepełniona zjawiskami paranormalnymi opowieść detektywistyczna osadzona w czasie, gdy Wednesday Addams pobiera nauki w Akademii Nevermore. Nasza bohaterka próbuje zapanować nad swoimi nowo odkrytymi mocami psychicznymi, powstrzymać mordercze siły terroryzujące okolicę oraz rozwiązać nadnaturalną zagadkę, której częścią przed 25 laty stali się jej rodzice. Zobaczymy też, jak Wednesday odnajdzie się w gąszczu relacji z innymi uczniami Akademii Nevermore.

2
plakat filmu Waga prawdy: Kulisy programu

Waga prawdy: Kulisy programu "Dużo do stracenia"

Fit for TV: The Reality of the Biggest Loser
2025
41m

Dokumentalny

USA

Dokumentalny

(Miniserial) "Waga prawdy: Kulisy programu "Dużo do stracenia"" to trzyczęściowy serial dokumentalny, który zagląda za kulisy popularnego reality show, ukazując zarówno jego jasne, jak i ciemne strony oraz wszystkie odcienie szarości. W wywiadach z byłymi uczestnikami, trenerami, producentami i specjalistami ds. zdrowia twórcy analizują podejście programu do przemiany, obecność systemów wsparcia oraz wyjątkowe wyzwania związane z realizacją telewizji typu reality show. Twórcy serialu pokazują, jak udział w programie wpłynął na życie jego bohaterów długo po tym, jak zgasły kamery i skłaniają widzów do refleksji nad równowagą między rozrywką a dobrostanem oraz tym, co naprawdę oznacza trwała zmiana

