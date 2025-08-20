Netflix porzucony przez twórców "Stranger Things". Dufferowie wybrali Paramount

Bracia Matt i Ross Dufferowie oficjalnie porzucają serwis Netflix. Już w zeszłym tygodniu pisaliśmy, że twórcy serialu "Stranger Things" negocjują podpisanie wieloletniego kontraktu z wytwórnią Paramount. Teraz sprawa się dokonała.
Twórcy "Stranger Things" przechodzą do studia Paramount
Matt i Ross Dufferowie podpisali z wytwórnią Paramount czteroletni kontrakt na wyłączność Getty Images © Jamie McCarthy
, w ramach którego mają rozwijać dla studia projekty filmów kinowych oraz seriali telewizyjnych i projektów streamingowych. Dufferowie
i ich firma produkcyjna Upside Down Pictures mają pisać, produkować i reżyserować filmy fabularne oraz oryginalne seriale m.in. dla Paramount Pictures i Paramount Television. Dotychczas Dufferowie byli związani z platformą Netflix, ale ich kontrakt wkrótce wygaśnie.
Zwieńczeniem współpracy braci z serwisem będzie ostatni sezon "Stranger Things"
, który zadebiutuje w listopadzie. Nowa umowa z Paramountem będzie obowiązywać od kwietnia 2026 roku. Matt
i Ross Dufferowie
skomentowali, że są pełni pasji i gotowi wprowadzać "śmiałe, oryginalne filmy na wielki ekran": Być częścią tej misji jest nie tylko ekscytujące – to również spełnienie dawnego marzenia. A możliwość zrobienia tego ze studiem z tak imponującym hollywoodzkim dziedzictwem to zaszczyt, którego nie traktujemy pobłażliwie. Nasz czas w Netfliksie był niesamowity
, dodali bracia. Jesteśmy podekscytowani możliwością kontynuacji naszej współpracy. Nie tylko przy okazji nadchodzącego piątego sezonu "Stranger Things", ale też seriali, z których jesteśmy dumni: "Something Very Bad Is Going to Happen" oraz "The Boroughs". Nie możemy się też doczekać budowania dalszej przyszłości "Stranger Things". Poza Hawkins są inne opowieści czekające na opowiedzenie.
"Stranger Things" – zwiastun sezonu piątego