Netflix porzucony przez twórców "Stranger Things". Dufferowie wybrali Paramount

źródło: Materiały prasowe
Bracia Matt i Ross Dufferowie oficjalnie porzucają serwis Netflix. Już w zeszłym tygodniu pisaliśmy, że twórcy serialu "Stranger Things" negocjują podpisanie wieloletniego kontraktu z wytwórnią Paramount. Teraz sprawa się dokonała.

Twórcy "Stranger Things" przechodzą do studia Paramount



GettyImages-2211512687.jpg Getty Images © Jamie McCarthy


Matt i Ross Dufferowie podpisali z wytwórnią Paramount czteroletni kontrakt na wyłączność, w ramach którego mają rozwijać dla studia projekty filmów kinowych oraz seriali telewizyjnych i projektów streamingowych.

Dufferowie i ich firma produkcyjna Upside Down Pictures mają pisać, produkować i reżyserować filmy fabularne oraz oryginalne seriale m.in. dla Paramount Pictures i Paramount Television.

Dotychczas Dufferowie byli związani z platformą Netflix, ale ich kontrakt wkrótce wygaśnie. Zwieńczeniem współpracy braci z serwisem będzie ostatni sezon "Stranger Things", który zadebiutuje w listopadzie. Nowa umowa z Paramountem będzie obowiązywać od kwietnia 2026 roku.
   
Matt i Ross Dufferowie skomentowali, że są pełni pasji i gotowi wprowadzać "śmiałe, oryginalne filmy na wielki ekran": Być częścią tej misji jest nie tylko ekscytujące – to również spełnienie dawnego marzenia. A możliwość zrobienia tego ze studiem z tak imponującym hollywoodzkim dziedzictwem to zaszczyt, którego nie traktujemy pobłażliwie.
   
Nasz czas w Netfliksie był niesamowity, dodali bracia. Jesteśmy podekscytowani możliwością kontynuacji naszej współpracy. Nie tylko przy okazji nadchodzącego piątego sezonu "Stranger Things", ale też seriali, z których jesteśmy dumni: "Something Very Bad Is Going to Happen" oraz "The Boroughs". Nie możemy się też doczekać budowania dalszej przyszłości "Stranger Things". Poza Hawkins są inne opowieści czekające na opowiedzenie.

"Stranger Things" – zwiastun sezonu piątego


