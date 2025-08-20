Newsy "Ne Zha 2": Światowy fenomen już wkrótce w polskich kinach
Światowy fenomen z polską premierą w kinach! Tydzień po premierze w Ameryce i Kanadzie, za którą stoi studio A24, widzowie w Polsce już 29 sierpnia będą mogli zobaczyć najbardziej kasową animację wszech czasów. Widowiskowy film zbiera same pozytywne recenzje. I chociaż część pierwsza nie była dostępna w polskich kinach to jej znajomość nie jest potrzebna, żeby cieszyć się oglądaniem "Ne Zha 2". Zresztą na początku filmu dostajemy krótki intro i od razu wskakujemy w akcję!

Magazyn "Screen Daily" opisał film jako "wyjątkową epicką fantazję i osiągnięcie techniczne, które dorównuje najlepszym produkcjom Disneya, DreamWorks, Aardman czy Studio Ghibli". Zobaczcie jego zwiastun:



Ne Zha to imię magicznego dziecka wychowanego przez ludzi. Chłopiec zawiera niełatwy sojusz z księciem Ao Bingiem (Księciem Smoków), w epickiej bitwie o ochronę swoich rodów. W następstwie tych wydarzeń ich życie i świat zacznie balansować na krawędzi zniszczenia. Ne Zha wyruszy w niebezpieczną wyprawę, aby zdobyć eliksir, który przywróci Ao Bingowi zdrowie. Podczas tej podróży, w której zmierzy się z potworami, Ne Zha odkryje spisek, który miał wywołać wyniszczającą wojnę między dobrem, a złem. Chłopiec będzie musiał przeciwstawić się ogromnym siłom, aby chronić to, co jest mu drogie i bliskie sercu.

Oparty na chińskiej mitologii i odważnej reinterpretacji, "Ne Zha 2. W krainie potworów" to przełomowy film animowany, tworzony przez pięć lat przez zespół 4000 animatorów, który stał się obecnie najbardziej kasową animacją na świecie.

"Ne Zha 2. W krainie potworów" stanowi znaczący krok naprzód w technologii animacji pod względem skali i efektów wizualnych. Tym razem reżyser Jiao Zi postawił na jeszcze bardziej ambitną oprawę wizualną. Zakres filmu został rozszerzony do prawie 2000 ujęć z efektami wizualnymi i ponad 2400 ujęć ogółem, co stanowi wzrost w stosunku do 1800 ujęć w pierwszej części. Reżyser efektów wizualnych Liu Xin zauważył, że jedna scena bitwy z potworami obejmowała 200 milionów indywidualnie animowanych postaci, z których każda poruszała się niezależnie – podejście rzadko stosowane w animacji na taką skalę.


Osiągnięcia techniczne filmu "Ne Zha 2. W krainie potworów” zostały docenione w branży, w tym przez współreżysera Disneya Tony'ego Bancrofta ("Mulan", "Piękna i Bestia", "Aladyn" i "Król Lew"), który podkreślił postępy w animacji komputerowej i jakości produkcji na dużą skalę. 
