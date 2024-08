Po morderczym Puchatku czas na Pinokia! Zobacz plakat

Witajcie w Twisted Childhood Universe

Zwiastun filmu "Puchatek: Krew i miód 2"

to część filmowego uniwersum, które ukochane postacie z bajek dla dzieci przemienia w morderczych i sadystycznych psychopatów.W kinach mieliście już okazję obejrzeć dwie części " Puchatka: Krew i miód ". W przygotowaniu są też filmy o Bambi i Piotrusiu Panie. Zdjęcia do " Pinocchio: Unstrung " ruszają w październiku i jego plakat wygląda tak:Szczegóły fabuły nie zostały na razie ujawnione. Wiemy jednak, że za reżyserię odpowiadać będzie, który zapowiada, że będzie to jego najdroższa produkcja w karierze.Wiemy również, że lalkę Pinokia przygotuje legenda praktycznych efektów specjalnych