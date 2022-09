Platforma SkyShowtime zadebiutuje w Polsce. Kiedy? Co w programie?

SkyShowtime startuje w Europie

Co w programie platformy SkyShowtime?

Do Polski zbliża się platforma streamingowa SkyShowtime. Serwis wystartuje 20 września w Skandynawii, a następnie będzie systematycznie uruchamiany w kolejnych krajach Europy - w tym w Polsce. W ofercie platformy znajdą się filmy i seriale, m.in. z biblioteki wytwórni Paramount Pictures oraz Universal Pictures.SkyShowtime to serwis streamingowy uruchomiony przez koncern Paramount Global we współpracy z operatorem telekomunikacyjnym Comcast. Platforma ma być dostępna w ponad 20 europejskich krajach w 18 wersjach językowych.Start w krajach skandynawskich zapowiedziano na 20 września. SkyShowtime zastąpi tam platformę Paramount+. W Finlandii miesięczna subskrypcja będzie kosztowała 6,99 euro, w Szwecji - 79 koron szwedzkich, w Norwegii - 79 koron norweskich, a w Danii - 69 koron duńskich. Jeszcze w tym roku platforma ma pojawić się w Holandii.Debiut w Hiszpanii, Portugalii oraz krajach Europy Środkowo-Wschodniej - w tym w Polsce - zaplanowano na pierwszy kwartał 2023 roku. Daty poszczególnych premier oraz ceny w kolejnych krajach będą ujawniane stopniowo.W ofercie platformy SkyShowtime znajdą się filmy wyprodukowane przez studia Paramount Pictures i Universal Pictures. Wśród nich pojawią się takie tytuły jak m.in. " Top Gun: Maverick ", seria " Jurassic World ", seria " Szybcy i wściekli ", seria " Transformers ", seria " Minionki ", " Downton Abbey ", " Sonic. Szybki jak błyskawica ", " Nie! " czy " Wiking ".Na platformie będą dostępne również wybrane tytuły (seriale i filmy) z bibliotek stacji Nickelodeon, Showtime, wytwórni DreamWorks Animation i Sky Studios oraz platform Paramount+ i Peacock. Oferta będzie jednak różnić się między poszczególnymi krajami.