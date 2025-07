Ten bohater też powróci w spin-offie "Yellowstone"

Finn Little znowu zagra Cartera

O czym opowiada "Yellowstone"?

"Yellowstone" – zwiastun

Jego bohater to nastolatek z problemami, którego ojciec umiera po walce z uzależnieniem. Beth Dutton i Rip Wheeler stają się jego opiekunami i zatrudniają go na swoim ranczu.Jego akcja ma rozgrywać się po wydarzeniach sezonu piątego. Beth Dutton ( Reilly ) i Rip Wheeler ( Hauser ) będą głównymi bohaterami serii.Kiedy ogłoszono, że spin-off jest w przygotowaniu, wiadomo było, że w obsadzie powrócą aktorzy znani z głównej serii. Czekamy na informację, kogo jeszcze oprócz Reilly Little'a zobaczymy w tej produkcji.Serial " Yellowstone " to jedna z najbardziej popularnych produkcji telewizyjnych ostatnich lat. Opowiada o rodzinie ranczerów, której przewodzi John Dutton. Staje on do walki z deweloperami i politykami w obronie swojego rancza. Na drodze stają też mieszkańcy rezerwatu i inni wrogowie, którzy chcą kontrolować jego ziemię. Yellowstone " okazał się wielkim hitem i otworzył wrota do całego serialowego uniwersum. Był to również wielki aktorski powrót Kevina Costnera , który za rolę Johna Duttona otrzymał Złoty Glob . Niestety, na planie serialu rosło napięcie pomiędzy aktorem a twórcą serialu, Taylorem Sheridanem Costnerowi nie podobał się podział piątego serialu na dwie części, kwestionował harmonogram zdjęć i inne decyzje kreatywne. Miał też inny priorytet - dzieło swojego życia, czyli western " Horyzont ", którego dwie części zamierzał realizować równolegle do prac nad serialem.