John Wick kontra Godzilla? To może się wydarzyć

Czas na kolejne duże przejęcie w Hollywood?

Szał zakupowy w Hollywood trwa w najlepsze. Jeszcze nie została sfinalizowana umowa kupna Paramountu przez Skybound, a tu już szykuje się kolejne duże przejęcie. Jak bowiem donosi Bloomberg,Na chwilę obecną mówi się co prawda jedynie o współpracy przy realizacji wybranych produkcji filmowych. Bloomberg sugeruje jednak, że jest to jedynie wstęp, który może zakończyć się kupnem.Oba koncerny medialne od dłuższego czasu szykują się na nowe umowy M&A (fuzje i przejęcia). Legendary zmieniło swoją strukturę w ubiegłym roku. Z kolei Lionsgate dopiero co ogłosił, że separuje się do Starz.Historia Lionsgate sięga końca lat 90., kiedy to poprzednich dzisiejszego koncernu został założony przez Franka Giustrę. Firma szybko zaczęła się rozrastać. Przejmując małe wytwórnie filmowe i zdobywając udziały w niezależnych firmach dystrybucyjnych.Pierwszym wielkim dealem był zakup Summit Entertainment (właściciela marki "Zmierzch") w 2012 roku. Kolejną wielką umową była fuzja ze Starz Inc. w 2016 roku.W 2018 roku Lionsgate stał się obiektem zainteresowań Comcastu oraz Sony. Oba koncerny myślały o zakupie wytwórni. Ostatecznie do umowy nie doszło. W maju tego roku doszło do podziału koncernu na Lionsgate Studios i Starz Entertainment.Legendary Entertainment to amerykański koncern medialny założony przez Thomasa Tulla w 2000 roku. Było to pierwsze studio filmowe, w którym inwestorami były fundusze hedgingowe oraz private equity. Model biznesowy polegał na współpracy z hollywoodzkimi wielkimi studiami przy produkcji wysokobudżetowych widowisk.W 2013 roku Legendary zakupiło znane studio Asylum. Sprzedało je jednak po pięciu latach.W 2016 roku Legendary zostało zakupione za 3,5 mld dolarów przez koncern Wanda Group. Wtedy było to największe w historii przejęcie amerykańskiego koncernu medialnego przez chiński biznes. W 2022 roku Wanda Group sprzedało pakiet mniejszościowy udziałów firmie od zarządzania aktywami Apollo Global Management.W 2024 roku Legendary odkupiło udziały od Wanda Group. Kwota transakcji nie została ujawniona.