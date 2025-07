TOP: Goście hotelowi z piekła rodem. Kto trafił na czarną listę?

TOP: Najgorsi goście hotelowi. Kto trafił na czarną listę?

O filmie "Cztery pokoje"

O filmie "Od zmierzchu do świtu"

O filmie "Las Vegas Parano"

O filmie "Kac Vegas"

O filmie "John Wick 2"

Trwają wakacje, więc pewnie myślicie o urlopie. Co zrobić, by pobyt w hotelu był udany? Na pewno nie to, co bohaterowie naszego programu. Oto top 5 gości, którzy z pewnością skończyli na czarnej liście.Ted zostaje gońcem hotelowym w noc sylwestrową, przez którą przyjdzie mu zmierzyć się z przeciwnościami losu w czterech różnych pokojach. W pierwszym spotyka kółko czarownic, w drugim natrafia na sprzeczkę małżeńską, w trzecim niańczy dwójkę dzieci, a w czwartym i ostatnim zostaje wplątany w bardzo korzystny dla niego zakład.Bracia Seth ( George Clooney ) i Richard Gecko ( Quentin Tarantino ) są zepsutymi do szpiku kości przestępcami. Po jednej ze swoich krwawych eskapad postanawiają uciec do Meksyku. Po drodze udaje im się zgarnąć zakładników – byłego pastora ( Harvey Keitel ) i dwójkę jego dzieci ( Juliette Lewis Ernest Liu ). Bez problemu przekraczają granicę. Bracia docierają do nocnego klubu o nazwie Titty Twister. Pech chce, że okazuje się on siedzibą wampirów.Osobliwy dziennikarz i jego psychopatyczny prawnik jadą na psychodeliczną eskapadę do Las Vegas.Niedługo zjawią się goście. Panna młoda się szykuje. Ale drużbie gdzieś zapodział się pan młody! Trzem przyjaciołom, którzy spotkali się na ostatni weekend kawalerski w Las Vegas, wydaje się, że dobrze się bawili. Ale nie wszystko są sobie w stanie przypomnieć: dziewczyny, impreza i alkohol plączą im się głowach. Wkrótce też zdają sobie sprawę, że gdzieś zgubili pana młodego!Legendarny superzabójca John Wick znów musi porzucić spokojną emeryturę. Jego dawny wspólnik potrzebuje pomocy w walce z podziemną organizacją włoskich zabójców. Związany ślubami krwi John nie może odmówić. A to znaczy, że znów będzie się działo. Pojawienie się na włoskiej ziemi Johna Wicka będzie dla mafii jak wybuch Wezuwiusza. Krew poleje się niczym lawa, a najwięksi twardziele będą błagać o litość. W tej grze John Wick znów przeniesie nas o poziom wyżej.