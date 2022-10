Połącz klocki ze szczyptą kreatywności, a powstanie… magia!

Przed nami długie jesienne i zimowe wieczory, które z pewnością wielu będzie chciało spędzić przy ulubionych filmach. Nie ukrywamy, że dla nas jednym z klasyków na zimne dni są te z serii o Harrym Potterze™. Najsłynniejszym młodym czarodzieju, którego historia podbiła serca milionów czytelników i widzów na świecie. A co jeśli wzbogacimy oglądanie o dodatkowe wrażenia… z budowania swojego własnego Hogwartu?Kolekcja LEGO® Harry Potter™ to starannie odwzorowane symbole znane z filmowego świata czarodziejów przeniesione do rzeczywistości dzięki klockom LEGO. Każdy kto kiedykolwiek oglądał przygody Harry’ego, Hermiony i Rona z pewnością znajdzie zestaw, który przywoła ulubione momenty z filmu. Zabawa z kolekcją klocków LEGO Harry Potter, pobudza wyobraźnię, pozwala tworzyć swoje własne historie i przenosi nas do magicznego świata.Zestaw LEGO Harry Potter Chwile z Hogwartu: zajęcia z wróżbiarstwa (76396) jest odzwierciedleniem jednej z pierwszych lekcji wróżbiarstwa z profesor Trelawney z filmu " Harry Potter i Więzień Azkabanu "™. Zadbanobano o takie detale, jak: minifigurki Harry’ego Pottera, Parvati Patil i profesor Trelawney oraz akcesoria, w tym krzesła dla uczniów, szklana kula, filiżanki i szafa. Zestaw po złożeniu staje się repliką księgi magii, dzięki czemu łatwo go przenosić i sprawdzi się też doskonale jako dekoracja obok prawdziwych książek o młodych czarodziejach..Czy wiecie, że część szkoły magii wydzielona na potrzeby szpitalne pojawiła się prawie w każdym filmie z serii. Zestaw LEGO Harry Potter Skrzydło Szpitalne Hogwartu (76398) jest wypełniony wieloma szczegółowymi elementami, dzięki czemu dzieci mogą odtwarzać sceny od opieki nad pacjentami aż po podróże w czasie w wieży zegarowej. Tak, dokładnie - dzięki dołączonym minifigurkom Harry’ego, Hermiony, Rona i pani Pomfrey możecie wspólnie odegrać niezapomnianą scenę podróży w czasie z filmu " Harry Potter i więzień Azkabanu " oraz wyczarować własne magiczne opowieści. A jeśli zabawy będzie wciąż mało, zajrzyjcie do zestawu LEGO Harry Potter Magiczny kufer z Hogwartu (76399). Ten przenośny niezbędnik każdego młodego fana czarów został wypełniony magicznymi elementami, które umożliwiają personalizację zestawu i odgrywanie wielu różnych niezapomnianych scen z filmu. Kuferek można udekorować kolorami wybranego domu z Hogwartu, a detale, w tym Tiara Przydziału, eliksiry, kociołek, Mapa Huncwotów, szachownica i sowa przydadzą się w budowaniu wielu filmowych scenerii.Świat czarodziejów odwzorowywany z użyciem klocków LEGO ma dla Was jeszcze więcej do zaoferowania. Wszystko po to aby fani mogli poczuć wyjątkowy klimat magii nie tylko patrząc na ekran, ale również podczas angażującej i rozwijającej wyobraźnie zabawy.A teraz… koniec psot!