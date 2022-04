Po raz pierwszy od dekady Netflix stracił użytkowników

Gdzie przybywa, gdzie ubywa użytkowników platformy Netflix?

Getty Images © Mario Tama



Reklamy, mniej produkcji - nowe strategie rozwoju platformy Netflix

Zwiastun "Squid Game", najpopularniejszego serialu w historii platformy Netflix

Netflix przedstawił wyniki za pierwszy kwartał. Dla Wall Street najważniejszą informacją było to, że po raz pierwszy od 2011 roku platforma zanotowała spadek liczby płacących użytkowników. Na koniec kwartału abonament płaciło 221,64 mln osób, czyli o 200 tysięcy mniej.Największą stratę użytkowników Netlfix zanotował w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie - 640 tysięcy. W Ameryce Łacińskiej ubyło 350 tysięcy kont. Zaś w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce - 300 tysięcy.Dobre wiadomość dochodzą z kolei z Azji. Tam przybył ponad milion płatnych użytkowników.Reed Hastings, jeden z szefów Netfliksa, w nagranym wywiadzie ujawnił, że jednym z rozważanych rozwiązań jest wprowadzenie tańszego abonamentu w zamian za przerywanie programów reklamami. W przeszłości Hastings był przeciwny takim rozwiązaniom. Teraz twierdzi, że jako wielki zwolennik dawania konsumentom możliwie najszerszego spektrum do wyboru jest za wprowadzeniem tańszej opcji subskrypcji.Z kolei CFO Netfliksa Spencer Neumann zapowiedział, że platforma zamierza ograniczyć wydatki na rozwijanie biblioteki filmów, seriali i programów. Teraz akcent ma być przeniesiony na budowanie rentowności.Netflix zamierza też rozwijać rozwiązania mające dać zyski z powszechnej praktyki dzielenie się kontami. Z danych platformy wynika, że z ponad 100 mln kont korzystają osoby, którym to w teorii nie przysługuje. Obecnie w Chile, Peru i Kostaryce testowana jest opcja, w której osoba płacąca abonament może za dodatkową opłatą dodać dwóch użytkowników spoza gospodarstwa. Test rozpoczął się w marcu, więc na wnioski jest jeszcze zdecydowanie za wcześnie.