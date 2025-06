Podcast "Mam parę uwag" z nominacją do Best Stream Awards

O nagrodach Best Stream Awards

W nagrywanym od 2021 roku podcaście "Mam parę uwag " Julia i Jakub starają się spoilerować i dyskutują o całych filmach – od pierwszej do ostatniej sceny. Tytułowe "parę uwag" może oznaczać wszystko od kluczowych kontekstów przez ryzykowne interpretacje po luźne uwagi - zawsze jednak mniej więcej na temat. Konwencja jest prosta: dwie osoby obejrzały film i o nim rozmawiają. Zazwyczaj są to kinowe lub streamingowe premiery, ale znajdzie się też miejsce dla klasyki - o ile znajdzie się parę uwag.Poniżej możecie odsłuchać najnowszy odcinek podcastu poświęcony filmowi " Fenicki układ Organizatorzy Best Stream Awards deklarują: wyróżniamy aktorów, gwiazdy, producentów, vlogerki, vlogerów, podcasterki, podcasterów, podróżniczki czy podróżników. To dzięki ich autentycznemu zainteresowaniu udało nam się dotrzeć tak szeroko i skutecznie w rekordowo krótkim czasie. Nagradzamy najważniejsze, najlepsze i najpopularniejsze realizacje, które na co dzień można oglądać/słuchać za pośrednictwem dedykowanych platform wideo/audio czy w mediach społecznościowych – w kilkudziesięciu kategoriach.Na podcast "Mam parę uwag" możecie głosować TUTAJ