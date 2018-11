Polak wyróżniony podczas gali Hollywood Music in Media Awards

W środę odbyła się gala 2018 Hollywood Music in Media Awards.Wśród laureatów znalazł się Polak, Paweł Górniak , wyróżniony za muzykę do zwiastunaPozostali nagrodzeni to m.in. Max Richter (muzyka w filmie fabularnym -), Alexandre Desplat (muzyka w animacji -), Ludwig Goransson (muzyka w filmie sf, fantasty, horrorze -). Najlepszą piosenką z filmu fabularnego została "Shallow" Lady Gagi , a najlepszym albumem soundtrackowym - płyta z piosenkami do