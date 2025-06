Nowy film Pixara w 2027 roku! Pierwsza zapowiedź "Toy Story 5"!

"Gatto": o czym opowiada nowy film Pixara?

"Gatto" trafi na ekrany kin latem 2027 roku. Jego akcja ma się rozgrywać w Wenecji. Po latach spędzonych w tym niezwykłym mieście czarny kot o imieniu Nero zaczyna się zastanawiać, czy przeżył swoje życie we właściwy sposób. Nero nie umie pływać i jest zadłużony u lokalnego kociego bossa mafijnego. Postawiony w trudnej sytuacji poznaje Mayę - artystkę uliczną, która adoptuje go wbrew jego woli. Nowa przyjaciółka pomaga Nero odnaleźć sens życia.W trakcie spotkania z widzami w Annecy Pixar zaprezentował również pierwsze dwie minuty piątej części " Toy Story ", która zadebiutuje w kinach w 2026 roku. Materiał nie trafił, niestety, do sieci. Na osłodę internauci otrzymali grafikę koncepcyjną z filmu.Co wiemy o "Toy Story 5"?Szczegóły fabuły " Toy Story 5 " są trzymane w tajemnicy. Podobno tym razem zabawki będą musiały poradzić sobie z faktem, że dzieci są dziś zainteresowane współczesną technologią.Premiera została zaplanowana na 19 czerwca 2026 roku. Tim Allen, którego w poprzednich odsłonach mogliśmy usłyszeć w roli Buzza Astrala, w jednym z wywiadów zdradził, że znaczącą rolę odegra w nim Jessie – kowbojka dubbingowana przez Joan Cusack