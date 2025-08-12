Newsy Filmy Festiwale i nagrody Polonica na 50. FPFF
Festiwale i nagrody / Filmy

Polonica na 50. FPFF

Informacja nadesłana
https://www.filmweb.pl/news/Polonica+na+50.+FPFF-162430
Polonica to, obok Konkursu Głównego, najstarsza sekcja festiwalu. Aby się do niej zakwalifikować, film musi spełniać zasadnicze kryterium – posiadać polski akcent. Rodzimi filmowcy i rodzime filmowczynie z dużym powodzeniem włączają się w europejskie i światowe koprodukcje, czego dowodzi program sekcji – zróżnicowany pod względem rodzajowym oraz tematycznym.


W roku jubileuszu 50-lecia festiwalu szczególnie ważne jest dla mnie podkreślanie międzynarodowych relacji polskiego kina. Współpraca naszych filmowców i filmowczyń z kolegami i koleżankami z zagranicy wybrzmiewa na festiwalu od lat – Polonica to przecież jedna z najstarszych naszych sekcji. Piątą dekadę zamykamy mocnym zestawem trzech wyrazistych filmów, które doskonale uzupełnią program gdyńskich konkursów – podkreśla Dyrektorka Artystyczna Festiwalu Joanna Łapińska.

I tak oto w sekcji zobaczymy francusko-polski film "Bądź wola moja" Julii Kowalski, herstorię dwudziestoletniej Nawojki, która marzy o ucieczce od surowej codzienności na rodzinnym gospodarstwie. Poznanie charyzmatycznej Sandry wyzwala w niej transowe wizje i tajemnicze moce – przekazane przez jej zmarłą matkę fatum. Drugim filmem jest "Mama", izraelsko-polsko-włoski dramat o rozpadzie rodzinnych relacji i wyobcowaniu. Bohaterka – 50-letnia Mila – po 15 latach wraca z emigracji do domu, w którym nic nie jest takie, jak przed wyjazdem. Mila musi na nowo zdefiniować własną tożsamość. Trzecim filmem jest autorska adaptacja prozy Brunona Schulza, "Sanatorium pod Klepsydrą według Braci Quay", hybryda animacji lalkowej i zdjęć aktorskich, która przenosi widza do fantastycznego świata na pograniczu życia i śmierci.

50. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych odbędzie się w terminie 22–27 września 2025 roku w Gdyni. Producentem Festiwalu jest Pomorska Fundacja Filmowa w Gdyni.

Najnowsze Newsy

Filmy

"Piraci z Karaibów": Johnny Depp wraca na pokład?

Filmy Multimedia

Timothee Chalamet jako mistrz ping-ponga. Zobacz plakat

2 komentarze
Filmy

Ryan Reynolds znów trolluje fanów Marvela?

7 komentarzy
Filmy

"Star Trek" Quentina Tarantino miał być "odjechany"

4 komentarze
Festiwale i nagrody Filmy Wideo

Ogrodnik, Kukiz i inni walczą o Wasze głosy

20 komentarzy
Seriale

Reboot "Buffy": kogo zobaczymy w New Sunnydale Academy?

5 komentarzy
Filmy

Był lepszy od Willa Smitha. Nagroda? Usunięcie z promocji sci-fi

5 komentarzy