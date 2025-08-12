Polonica na 50. FPFF

Polonica to, obok Konkursu Głównego, najstarsza sekcja festiwalu. Aby się do niej zakwalifikować, film musi spełniać zasadnicze kryterium – posiadać polski akcent. Rodzimi filmowcy i rodzime filmowczynie z dużym powodzeniem włączają się w europejskie i światowe koprodukcje, czego dowodzi program sekcji – zróżnicowany pod względem rodzajowym oraz tematycznym. W roku jubileuszu 50-lecia festiwalu szczególnie ważne jest dla mnie podkreślanie międzynarodowych relacji polskiego kina. Współpraca naszych filmowców i filmowczyń z kolegami i koleżankami z zagranicy wybrzmiewa na festiwalu od lat – Polonica to przecież jedna z najstarszych naszych sekcji. Piątą dekadę zamykamy mocnym zestawem trzech wyrazistych filmów, które doskonale uzupełnią program gdyńskich konkursów
– podkreśla Dyrektorka Artystyczna Festiwalu Joanna Łapińska
.
I tak oto w sekcji zobaczymy francusko-polski film "Bądź wola moja" Julii Kowalski
, herstorię dwudziestoletniej Nawojki, która marzy o ucieczce od surowej codzienności na rodzinnym gospodarstwie. Poznanie charyzmatycznej Sandry wyzwala w niej transowe wizje i tajemnicze moce – przekazane przez jej zmarłą matkę fatum. Drugim filmem jest "Mama"
, izraelsko-polsko-włoski dramat o rozpadzie rodzinnych relacji i wyobcowaniu. Bohaterka – 50-letnia Mila – po 15 latach wraca z emigracji do domu, w którym nic nie jest takie, jak przed wyjazdem. Mila musi na nowo zdefiniować własną tożsamość. Trzecim filmem jest autorska adaptacja prozy Brunona Schulza
, "Sanatorium pod Klepsydrą według Braci Quay"
, hybryda animacji lalkowej i zdjęć aktorskich, która przenosi widza do fantastycznego świata na pograniczu życia i śmierci. 50. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych odbędzie się w terminie 22–27 września 2025 roku w Gdyni. Producentem Festiwalu jest Pomorska Fundacja Filmowa w Gdyni.