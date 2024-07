Polska gospodarzem historycznych półfinałów International Emmy Awards

Po raz pierwszy w historii Polska gościła półfinały International Emmy Awards, co stanowi wyjątkowe wydarzenie dla naszego kraju i globalnej branży telewizyjnej. Organizowane przez Polę Hempowicz, CEO Content Monarchy, wydarzenie zgromadziło w Warszawie czołowych międzynarodowych producentów i szefów platform streamingowych i kanałów TV, którzy wyłonili nominowanych w kategorii Najlepszy Dokument. To prestiżowe wydarzenie wyróżniło Polskę na światowej arenie, promując rodzimą kreatywność i otwierając nowe drzwi dla naszych twórców i artystów., powiedziała Pola Hempowicz.W jury zasiedli także: Darren Kemp – laureat nagrody Emmy za najlepszy dokument w 2023 roku pt. " Mariupol: People's story ", (UK) Gregory Monro – reżyser nagrodzonego w 2021 roku dokumentu " Kubrick by Kubrick ", którego koproducentem był polski Telemark. (Francja) Vratislav Slajer – zdobywcy nagrody Emmy w kategorii krótki format za serial " #martyisdead " z 2020 roku. (Czechy)Dorota Eberhardt – VP Streaming, Warner Bros. Discovery (Polska)Kai Finke – Chief Content Officer, SkyShowtime (Holandia)Jacek Koskowski, General Sales & Distribution Director, KinoPolska (Polska)Sesję jurorską w Warszawie nadzorował Nathaniel Brendel, Senior Director Emmy Judging – reprezentant Akademii, który tak skomentował wydarzenie:Pola Hempowicz, pierwsza kobieta w Polsce wybrana do International Academy of Television Arts & Sciences w 2018 roku, stanowi przykład nowoczesnego przywództwa i inkluzywności w branży. Z ponad 15-letnim doświadczeniem w zarządzaniu kanałami telewizyjnymi, platformami VOD i produkcji nagradzanych programów, jej wizja kształtuje dynamiczną rolę Polski w światowym krajobrazie mediów, wspierając innowacje i międzynarodową współpracę.Założona w 1969 roku, Międzynarodowa Akademia Sztuk i Nauk Telewizyjnych to organizacja non-profit z siedzibą w Nowym Jorku. Akademia zrzesza czołowe postaci branży rozrywkowej z wszystkich sektorów przemysłu telewizyjnego z ponad sześćdziesięciu krajów.Akademia została powołana z misją doceniania i nagradzania najwyższej jakości programów telewizyjnych produkowanych poza Stanami Zjednoczonymi. Przyznaje nagrody International Emmy® w szesnastu kategoriach.Do tej pory Polska zdobyła tylko jedną nagrodę Emmy w 2007 roku za " Magiczne Drzewo " (TVP). Nasz kraj obecnie reprezentuje jedynie 4 członków Akademii.