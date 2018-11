Powstaje biografia rapera Chady

W Warszawie i okolicach powstają zdjęcia do filmuTo biografia zmarłego w tajemniczych okolicznościach w marcu 2018 roku rapera Tomasza Chady.Główną rolę zagra znany z Piotr Witkowski . Na ekranie będą mu partnerować m.in. Małgorzata Kożuchowska oraz popularny raper Marcin "Kali" Gutkowski. Gwiazdawcieli się w szefową gangu, Łysą. Autor "Krime Story" zagra samego siebie.– Chada miał i ma liczne grono wielbicieli i kontynuatorów. Jego teksty bywały dosadne, ale nie była to dosadność dla samej dosadności, to były utwory bardzo osobiste i stylistycznie rozpoznawalne. Wielu raperów uczyło się na nim, do dziś ma lepszych i gorszych naśladowców, w sferze tekstowej wyznaczył żywe do dziś standardy – mówi reżyser filmu Michał Węgrzyn ).Premierę filmu zaplanowano na jesień 2019 roku.