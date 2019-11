"Proceder" zobaczyło już ponad 200 tysięcy widzów

3 2 1



Jak podał dystrybutor, film obejrzało już ponad 200 tysięcy widzów. Wraz z pokazami przedpremierowymi widownia wynosi prawie 220 tysięcy.to poruszająca historia rapera Tomasza Chady – chłopaka z blokowisk, z duszą poety i darem do wpadania w poważne kłopoty. Prawdziwy i szczery do bólu w swoich tekstach, Chada ginie w niewyjaśnionych okolicznościach, zostawiając zszokowanych fanów i dziewczynę, którą kochał. Muzyka była całym jego życiem – pasją i światem, w który uciekał, gdy rzeczywistość nie miała mu zbyt wiele do zaoferowania.Obraz wyreżyserował Michał Węgrzyn . Główną rolę zagrał Piotr Witkowski