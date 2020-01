Poznajcie filmowe córki Willa Smitha

Getty Images © Jon Kopaloff





) i Demi Singleton ) zagrają młode Venus Serenę Williams w filmie biograficznym. Gwiazdą produkcji jest Will Smith to historia Richarda Williamsa - ojca Venus i Sereny Williams. Gdy jego córki miały cztery lata, postanowił, że zostaną zawodowymi tenisistkami. Wkrótce sporządził 78-stronnicowy plan ich karier i (pomimo znikomego doświadczenia w tej dziedzinie sportu) rozpoczął pierwsze treningi. Kilkanaście lat później 18-letnia Serena wygrała swój pierwszy US Open. Następnego roku Venus zwyciężyła na Wimbledonie. Dziś obydwie są uważane za jedne z najwspanialszych tenisistek w historii.Film wyreżyseruje Reinaldo Marcus Green ) według scenariusza Zacha Baylina. Wytwórnia Warner Bros. zaplanowała premierę na 25 listopada.