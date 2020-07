Prequel "Grease" wciąż w planach. Wiemy, kto jest reżyserem

Ponad rok temu informowaliśmy o tym, że w przygotowaniu jest prequel słynnego musicalu " Grease ". Okazuje się, że pandemia COVID-19 nie wpłynęła negatywnie na te plany. Projekt właśnie zyskał reżysera.Film nosi tytuł "Summer Lovin'". Paramount Pictures powierzyło misję jego wyreżyserowania mało znanemu szerszej widowni Brettowi Haleyowi . Ma on na swoim koncie m.in. film " Głośne bicie serc " i serial " Szukając Alaski ". Grease " powstał w 1978 roku i należy do najpopularniejszych musicali amerykańskich. Danny Zuko, lider grupy T-Birds spędza romantyczne wakacje w towarzystwie Sandy, która mieszka w Australii. Przysięgają sobie miłość i rozstają, ona ma wyjechać. Zupełnie niespodziewanie zostaje w USA. Spotykają się ponownie w szkole - Rydell High. Jednak Sandy, dobrze ułożona panienka, nie pasuje do wizerunku Dannyego w szkole. Sandy próbuje zostać jedną z Pink Ladies i znowu być dziewczyną Zuko."Summer Lovin'" opowie właśnie o ich wakacyjnym romansie, którego szczegóły znaliśmy dotąd wyłącznie dzięki piosence "Summer Nights". Zuko i Sandy inaczej w niej przedstawiali to, co się wydarzyło. Teraz poznamy prawdę.Za scenariusz odpowiada aktorka Leah McKendrick