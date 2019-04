Słynny musical "Grease" doczeka się prequela

Jeden z największych kasowych przebojów kinowych lat 70.,doczeka się prequela. Projekt nosi tytułi ma już scenarzystę. Został nim autor fabuły nowegopowstał w 1978 roku i należy do najpopularniejszych musicali amerykańskich. Danny Zuko, lider grupy T-Birds spędza romantyczne wakacje w towarzystwie Sandy, która mieszka w Australii. Przysięgają sobie miłość i rozstają, ona ma wyjechać. Zupełnie niespodziewanie zostaje w USA. Spotykają się ponownie w szkole - Rydell High. Jednak Sandy, dobrze ułożona panienka, nie pasuje do wizerunku Dannyego w szkole. Sandy próbuje zostać jedną z Pink Ladies i znowu być dziewczyną Zuko.opowie właśnie o ich wakacyjnym romansie, którego szczegóły znaliśmy dotąd wyłącznie dzięki piosence "Summer Nights". Zuko i Sandy inaczej w niej przedstawiali to, co się wydarzyło. Teraz poznamy prawdę.Całość powstanie dla Paramount Pictures.